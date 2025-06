Ta aplikacja Google'a zmienia wszystko. AI działa nawet w trybie offline

Bez fanfar, bez konferencji. Google po cichu wypuścił aplikację, która może zrewolucjonizować dostęp do sztucznej inteligencji. Google AI Edge Gallery umożliwia uruchamianie modeli AI z platformy Hugging Face bezpośrednio na telefonie - bez internetu, bez chmury, bez wysyłania danych na zewnątrz. A wszystko to w ramach "eksperymentalnej wersji Alpha".

Na razie dostępna tylko na Androida (wersja iOS jest w drodze), aplikacja pozwala pobierać i uruchamiać różnorodne modele - od tych generujących obrazy po chatboty i narzędzia do pisania kodu. Modele są wykonywane lokalnie, korzystając z mocy obliczeniowej telefonu. Oznacza to większą prywatność i brak konieczności szukania Wi-Fi w podróży .

Aplikacja zawiera m.in. zakładki "AI Chat" i "Ask Image", które prowadzą do konkretnych modeli (np. Google Gemma 3n). Do dyspozycji użytkowników oddano też "Prompt Lab" - miejsce do testowania zadań typu "podsumuj tekst" czy "przepisz wiadomość", z możliwością dostosowania parametrów działania AI.