Majowie to starożytna cywilizacja, która zamieszkiwała część obszarów Ameryki Środkowej. Jak duża była? Badania sprzed lat wykazały, że szczyt przypadł w tzw. w okresie późnoklasycznym (między 600 a 900 rokiem n.e.) i wtedy populacja mogła wynosić nawet 11 mln ludzi. Nowe ekspertyzy podważają wynik sprzed kilku lat i uważa się, że ludność w najlepszym okresie była znacznie większa.

Cywilizacja Majów w szczycie mogła sięgać 16 mln ludzi

Nowe badania zostały przeprowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu Tulane i te wykazały, że populacja Majów w okresie późnoklasycznym mogła być nawet o 45 proc. większa względem analiz sprzed kilku lat. W konsekwencji uczeni zakładają, że mogła sięgać nawet 16 mln ludzi.

Starożytni Majowie nigdy nie przestają mnie zadziwiać

Większa ludność to jedno, ale to pokazuje coś jeszcze. Eksperci uważają, że populacja Majów nie tworzyła rozdrobnionych miast-państw. Skłaniają się bardziej ku stwierdzeniu, że były to raczej połączone ze sobą cywilizacje na obszarach miejskich oraz wiejskich.

Badania przeprowadzono na terenach zamieszkiwanych niegdyś przez Majów z wykorzystaniem technik lidarowych. Uwzględniono różne dane, w tym zebrane m.in. przez Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda należącego do NASA.

Spodziewaliśmy się niewielkiego wzrostu szacunków populacji na podstawie naszej analizy lidarowej z 2018 r., ale 45 proc. wzrost był naprawdę zaskakujący. Te nowe dane potwierdzają, jak gęsto zaludnione i zorganizowane społecznie były Niziny Majów w szczytowym okresie ich świetności

Społeczeństwo Majów była bardzo dobrze zorganizowane

Jeszcze kiedyś uważano, że starożytni Majowie nie żyli w zbyt dobrze zorganizowanej populacji i była ona bardziej rozproszona. W przyszłości sądzono, że osady wiejskie były odizolowane od miast, które pełniły rolę centrów religijno-administracyjnych. Dziś mówi się coś innego.

"Mamy teraz niezbite dowody na to, że społeczeństwo Majów było silnie zorganizowane zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich, a także znacznie bardziej zaawansowane pod względem zasobów oraz organizacji społecznej niż wcześniej sądzono" - komentuje Francisco Estrada-Belli.

Ekspertyzy wykazały, że na badanych terenach prawie wszystkie struktury znajdowały się w odległości pięciu kilometrów od dużych lub średnich grup placów. Specjaliści uważają, że miało to na celu ułatwienie dostępu do centrów obywatelskich, a nie ich izolowanie od terenów wiejskich.

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowania Content Studio