Metroteka otwarta. Biblioteka w warszawskim metrze z 16 tys. książek

Już dziś, w czwartek 4 września 2025 roku, o godzinie 10:00 na stacji metra Kondratowicza na Targówku otworzyła się pierwsza w Warszawie biblioteka w metrze. Metroteka, bo tak nazwano nową przestrzeń, ma połączyć literaturę, kulturę i nowoczesne technologie z codziennym rytmem podróży Warszawianek i Warszawiaków. To pierwszy tego typu projekt w Polsce, który stawia stolicę w szeregu z metropoliami takimi jak Londyn, Nowy Jork, Singapur czy Pekin.

16 tysięcy książek i zapach ziół

Biblioteka w metrze nie jest zwykłą czytelnią. To miejsce, gdzie książki spotykają się z innowacyjną aranżacją wnętrz i zielenią. Na czytelników czeka ponad 16 tysięcy tytułów - od najnowszych powieści i biografii, przez literaturę varsavianistyczną i poradniki, aż po książki dla dzieci i młodzieży. Przestrzeń została podzielona na strefy: dla dorosłych, dla najmłodszych i młodzieży, a także na część relaksacyjną. Odwiedzający mogą również korzystać z laptopów udostępnionych na miejscu.

Unikalnym elementem Metroteki jest hydroponika, czyli bezglebowa uprawa roślin pod sztucznym oświetleniem. Wnętrze wypełniają kwiaty i zioła, które nadają miejscu świeżości i sprawiają, że w samym sercu podziemnej komunikacji powstała zielona oaza. Do tego dochodzą meble parametryczne, czyli takie o płynnych kształtach i falujących liniach, które są pierwszym takim rozwiązaniem w Polsce.

Nowoczesne technologie i książkomaty 24h

Metroteka została zaprojektowana tak, by korzystanie z niej było szybkie i wygodne. Dzięki technologii RFID oraz urządzeniom self-check można samodzielnie wypożyczać i zwracać książki. To szczególnie ważne dla osób, które w drodze z pracy czy szkoły chcą w kilka chwil sięgnąć po nową lekturę. Metroteka będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do 19:00. Uzupełnią ją książkomaty - pierwszy z nich działa już przy ul. Kondratowicza 20, a kolejne mają pojawić się wkrótce na Targówku. System nazwano "Biblioteka 24h", bo pozwala na dostęp do literatury niezależnie od godzin otwarcia.

Metroteka ma być także centrum kultury i edukacji. To przestrzeń spotkań autorskich, warsztatów i wystaw artystów. Dzięki multimedialnemu monitorowi interaktywnemu można tam organizować lekcje i prezentacje. Jak podkreślają organizatorzy, otwarta formuła biblioteki sprawi, że miejsce będzie dostępne dla każdego - od codziennych pasażerów metra, przez rodziny z dziećmi, po uczestników wydarzeń kulturalnych.

