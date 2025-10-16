Niebezpiecznie blisko nas przeleciała asteroida

Wczoraj, 15 października, około godziny 22 obok Ziemi przeleciała asteroida 2025 TP5 w odległości stanowiącej zaledwie jedną czwartą średniej odległości do Księżyca - 97 089 km. Dla porównania Księżyc znajduje się ok. 384 400 kilometrów od nas.

Dzisiaj, po minięciu Ziemi, 2025 TP5 przeleci 120 094 km obok powierzchni Księżyca. Jej średnica wynosi od około 13 do 30 metrów, czyli podobnie do meteorytu czelabińskiego, który eksplodował na niebie nad Rosją w 2013 roku.

Brak zagrożenia ze strony 2025 TP5

Pierwszy raz 2025 TP5 zbliżył się do Ziemi na bliską odległość we wrześniu 1979 roku, jednak astronomowie odkryli go dopiero we wtorek, 13 października za pomocą systemu ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) w ośrodku Mauna Kea na Hawajach - dwa dni przed jego bliskim zbliżeniem do Ziemi. Nie było jednak zagrożenia, że uderzy w naszą planetę.

Obiekt w momencie największego zbliżenia poruszał się z prędkością względną około 8,37 km/s względem Ziemi. Według danych Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (CNEOS) NASA, 2025 TP5 porusza się po umiarkowanie wydłużonej orbicie. Okres orbitalny wynosi około 2,6 roku.

Obiekt 2025 TP2 porusza się po umiarkowanie wydłużonej orbicie ssd.jpl.nasa.gov NASA

