10 pytań z "Awantury o kasę". Wybraliśmy najtrudniejsze [QUIZ]
Mamy dla was kolejną paczkę pytań prosto z "Awantury o kasę". Wybraliśmy najtrudniejsze z dwóch odcinków. Poradzicie sobie?
W kultowym teleturnieju Polsatu prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza liczy się nie tylko wiedza, ale także strategia i szybkość, czego najlepszym przykładem jest 268 odcinek (licząc od początku; 20. w tej serii) "Awantury o kasę", kiedy jedna z drużyn przeszła do finału nie odpowiadając na żadne pytanie!
Ale w naszym quizie nie liczy się szybkość - masz tyle czasu, ile chcesz. Liczy się wiedza. Strategia też, bo możesz rozwiązywać samodzielnie, a możesz wraz ze znajomymi. Tak czy inaczej, ważne żeby zgarnąć 10/10.
Ale łatwo nie będzie, macie 10 najtrudniejszych pytań wybranych z dwóch odcinków. Trzymamy kciuki!