Od dawna próbowano odczytać aktywność mózgu za pomocą technologii obrazowania, ale efekty rzadko przekraczały poziom prostych skojarzeń słów czy pojedynczych przedmiotów. Dopiero najnowsze badania opublikowane w Science Advances przynoszą realny przełom. Zespół kierowany przez dra Tomoyasu Horikawę opracował metodę "mind-captioningu". To system, który potrafi generować pełne opisy tego, co widzi lub wspomina człowiek, wyłącznie na podstawie zapisu z rezonansu magnetycznego.

Nowa generacja odczytywania mózgu

Eksperyment objął sześciu ochotników, którzy oglądali ponad dwa tysiące krótkich filmów przedstawiających sceny, obiekty i wydarzenia. W tym czasie ich mózgi były nieustannie skanowane przy użyciu funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI). Sztuczna inteligencja łączyła sygnały mózgowe z cechami językowymi wyodrębnionymi przez duże modele językowe DeBERTa-large i RoBERTa-large.

Proces był iteracyjny - komputer krok po kroku dopasowywał generowany tekst do wzorców aktywności mózgu, aż powstawały zdania o spójnym sensie. Początkowo opisy były chaotyczne, ale z czasem zaczęły trafnie oddawać treść filmów, włącznie z ich dynamiką i interakcjami między obiektami. Skuteczność metody oceniono na około 50 procent. Wydaje się mało? To jednak więcej niż w przypadku dotychczasowych prób rekonstrukcji myśli czy obrazów z mózgu.

Czy można przeczytać wspomnienie?

W drugiej części badania uczestników poproszono, by przypomnieli sobie oglądane wcześniej filmy. Skanery zarejestrowały aktywność ich mózgów podczas odtwarzania wspomnień, a system ponownie wygenerował opisy. Tym razem tego, co badani pamiętali. Wyniki były zaskakująco trafne. W przypadku najlepszych uczestników dokładność sięgała 40 procent. Co ważne, komputer nie tylko rozpoznawał konkretne przedmioty, ale także potrafił uchwycić relacje i znaczenia, a więc coś, co do tej pory pozostawało poza zasięgiem maszyn.

Otwiera to ogromne możliwości dla osób, które utraciły zdolność mówienia, na przykład po udarze. "Mind-captioning" mógłby w przyszłości pomóc im komunikować się, zamieniając myśli w zdania. Jednocześnie pojawiają się pytania o prywatność i granice odczytywania ludzkiego umysłu. Badacze podkreślają, że zgoda i etyka muszą pozostać kluczowe w dalszym rozwoju takich technologii.

Nowa metoda Horikawy nie jest jeszcze doskonała, ale jest milowym krokiem w kierunku zrozumienia, jak mózg koduje znaczenie i język. Naukowcy mówią o przełomie, który może pozwolić nie tylko "czytać" myśli, ale i lepiej pojąć, jak pojawiają się w naszej świadomości.

Źródło: Medical Xpress

Publikacja: Tomoyasu Horikawa, Mind captioning: Evolving descriptive text of mental content from human brain activity, Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adw1464

