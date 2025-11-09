Jak wspólne chwile poprawiają jakość życia

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne twierdzi, że dzielenie się szczęśliwymi chwilami z partnerem może wpływać na zdrowie osób starszych, obniżając poziom hormonu stresu - kortyzolu - w organizmach.

- Wiemy z wielu badań, że pozytywne emocje, takie jak szczęście, radość, miłość i ekscytacja, są korzystne dla naszego zdrowia - a nawet powiązano je z dłuższym życiem. Jednak większość tych badań analizuje ludzkie emocje tak, jakby występowały w izolacji - mówi autorka badania, dr Tomiko Yoneda.

W rzeczywistości nasze najsilniejsze pozytywne emocje często pojawiają się, gdy nawiązujemy z kimś kontakt

- Chcieliśmy zrozumieć, jak często starsze pary dzielą się pozytywnymi momentami emocjonalnymi w swoim codziennym życiu i czy te wspólne chwile wpływają na ciało w znaczący sposób.

Seniorzy, którzy czują wspólną radość z partnerem, mają niższy poziom kortyzolu przez dłuższy czas

W nowym badaniu przyjrzano się poziomowi kortyzolu u osób starszych. Analizowano dane z trzech badań z udziałem łącznie 642 uczestników w Kanadzie i Niemczech w wieku od 56 do 89 lat. We wszystkich trzech badaniach badani wypełniali krótkie ankiety dotyczące swojego stanu emocjonalnego od pięciu do siedmiu razy dziennie przez tydzień - a pytania koncentrowały się na pozytywnych emocjach. Po każdej ankiecie uczestnicy pobierali próbkę śliny - łącznie zebrano 23 931 oddzielnych pomiarów.

Podczas analizy próbek naukowcy odkryli, że w sytuacjach, gdy oboje partnerzy byli razem i zgłaszali pozytywne emocje, próbki śliny uczestników wykazywały niższy poziom kortyzolu. Wyniki te potwierdziły się po uwzględnieniu czynników, mogących wpływać na jego poziom, m.in. wieku, płci czy przyjmowanych leków.

Kiedy pary czuły się dobrze razem, ich poziom kortyzolu utrzymywał się na niższym poziomie w ciągu dnia. Sugeruje to, że wspólne przeżywanie pozytywnych emocji może w rzeczywistości pomóc organizmowi zachować spokój na przestrzeni czasu

Co może być zaskakujące, efekt ten był widoczny niezależnie od stopnia zadowolenia ze związku. Innymi słowy, nawet jeśli para nie czuła się szczególnie zadowolona ze swojego związku, dzielenie się pozytywnymi emocjami nadal zdawało się mieć uspokajający wpływ na organizm.

- Wspólne dzielenie się pozytywnymi emocjami ma w sobie coś wyjątkowo potężnego.

