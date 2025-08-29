Pij wodę i się nie stresuj. Lepsze nawodnienie to niższy poziom kortyzolu
Wszyscy wiemy, jak ważne jest picie wody, a najnowsze badania dostarczają kolejne powody. Naukowcy z Liverpool John Moores University (LJMU) odkryli bowiem, że osoby, które piją mniej płynów, wykazują silniejszą reakcję biologiczną na stres, mimo że nie odczuwają większego pragnienia niż osoby dobrze nawodnione.
Badanie objęło 32 uczestników: 16 osób spożywających mniej niż 1,5 litra wody dziennie oraz 16 osób, które regularnie osiągały zalecenia dziennego spożycia płynów. Naukowcy korzystali z wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), które rekomendują, aby mężczyźni wypijali 2,5 litra wody dziennie, a kobiety 2 litry.
Podczas siedmiodniowej obserwacji monitorowano nawodnienie uczestników za pomocą próbek krwi i moczu. Następnie uczestnicy wzięli udział w stresującym teście w laboratorium, który obejmował m.in. pozorną rozmowę kwalifikacyjną oraz zadania z szybkiego odejmowania liczb. Profesor Neil Walsh z LJMU określił test jako "naprawdę frustrujący" i dodał, że celem było sprawdzenie, jak osoby z niskim spożyciem wody reagują na stres w kontrolowanych warunkach.
Więcej kortyzolu przy niedoborze wody
Naukowcy pobierali próbki śliny przed i po teście, aby zmierzyć poziom kortyzolu, powszechnie nazywanego "hormonem stresu". Okazało się, że uczestnicy z grupy niskiego spożycia wody wykazali wyraźnie wyższe stężenie kortyzolu po stresującym zadaniu, mimo że subiektywne odczucie stresu, tętno, pocenie się i suchość w ustach były podobne w obu grupach.
Osoby słabo nawodnione nie odczuwały większego pragnienia niż reszta, ale ich organizm reagował na stres w sposób bardziej intensywny
Dlaczego to ważne dla zdrowia?
Eksperci podkreślają, że nadmierna reakcja kortyzolu na stres wiąże się z wyższym ryzykiem chorób serca, cukrzycy i depresji. Profesor Walsh sugeruje, że trzymanie wody pod ręką w stresujących sytuacjach, jak prezentacje czy napięte terminy, może wspierać zdrowie w dłuższej perspektywie.
Spełnianie wytycznych dotyczących spożycia wody może być jednym z prostych sposobów na złagodzenie codziennych reakcji stresowych
Naukowcy planują kolejne badania, aby sprawdzić, czy zwiększenie dziennego spożycia wody u osób dotychczas pijących mało płynów rzeczywiście zmniejsza reakcję kortyzolu na codzienne "mikrostresory", jak korki czy prezentacje w pracy.