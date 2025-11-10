Autorzy badania zwracają uwagę, że większość wcześniejszych analiz koncentrowała się na całkowitej liczbie kroków wykonywanej dziennie. Nowe wyniki wskazują jednak, że równie duże znaczenie ma sposób, w jaki kroki są wykonywane. Osoby, które spacerowały dłużej niż 10 minut bez przerw, miały znacznie niższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z uczestnikami wykonującymi krótkie, przerywane przechadzki.

Nawet jeśli nie osiągamy popularnego progu 10 tysięcy kroków dziennie, kilka dłuższych spacerów może przynieść zauważalne korzyści dla układu krążenia i ogólnej długości życia

Badanie a globalne zalecenia

Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 31 proc. dorosłych na świecie nie spełnia minimalnych rekomendacji aktywności fizycznej, które wynoszą 150 minut umiarkowanego wysiłku tygodniowo. Brak ruchu zwiększa ryzyko chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy typu 2 i zgonów z przyczyn ogólnych. Nowe badanie wskazuje, że kluczowym elementem profilaktyki może być nie tylko liczba kroków, ale ciągłość aktywności, czyli regularne okresy nieprzerwanego marszu trwające co najmniej kilka, a najlepiej kilkanaście minut.

Mechanizmy ochronne

Według badaczy dłuższe spacery poprawiają krążenie krwi, obniżają ciśnienie tętnicze oraz wspierają kontrolę poziomu glukozy, co bezpośrednio wpływa na kondycję układu sercowo-naczyniowego. Regularny wysiłek tlenowy zwiększa również wydolność serca oraz mięśni, co przekłada się na lepszą tolerancję wysiłku i mniejsze ryzyko chorób przewlekłych.

Dłuższy marsz to forma naturalnego treningu serca i naczyń krwionośnych. Wydłużenie sesji spacerowych może mieć znaczenie profilaktyczne porównywalne z umiarkowanym treningiem aerobowym

Analiza miała charakter obserwacyjny, co oznacza, że nie można jednoznacznie określić związku przyczynowego między długością spacerów a niższym ryzykiem chorób. Aktywność uczestników była monitorowana za pomocą akcelerometrów tylko przez jeden tydzień, bez długoterminowego śledzenia zmian w zachowaniu. Mimo to badanie dostarcza mocnych dowodów na to, że regularne dłuższe sesje chodzenia mogą być prostym i dostępnym sposobem poprawy zdrowia sercowo-naczyniowego, szczególnie u osób prowadzących siedzący tryb życia, gdzie każdy ruch jest na wagę złota.

