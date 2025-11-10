Odkryli pochówek wojownika. W nim był piękny miecz

Grobowiec został odkryty na starożytnym cmentarzu Karabiye w regionie Aktogay w Kazachstanie. Według archeologów pochodzi z okresu od VII do VI wieku p.n.e., czyli z wczesnego okresu sakijskiego. Sakowie byli grupą koczowniczych ludów wschodnioirańskich, którzy zamieszkiwali stepy eurazjatyckie od IX wieku p.n.e. do V wieku n.e.

Grobowiec znajdował się w okrągłym, ziemnym nasypie zwieńczonym pokrywą z kamiennych płyt. Pod nimi archeolodzy znaleźli ludzkie szczątki wielkiego wojownika, który przemierzał tamtejsze stepy.

Obok samych szczątków archeolodzy znaleźli 30-centymetrowy miecz, pięć grotów i żelazny kolczyk owiniętym cienką, złotą folią. Artefakty zostały przekazane do analizy metalograficznej, radiowęglowej i antropologicznej w celu określenia ich dokładnego wieku i kontekstu kulturowego.

Znaleziona część artefaktów Kainysh Bukharbai materiał zewnętrzny

Skarby Kazachstanu

Eksperci opisali miecz jako misternie wykonany akinakaes z podwójnym ostrzem, odlany z jednego kawałka i ozdobiony skomplikowanymi wzorami rogów owcy i ptaków drapieżnych. Najprawdopodobniej służył nie do samej walki, ale przede wszystkim do rytuałów lub był ceremonialnym narzędziem.

- Ten rodzaj akinaku, o takiej konstrukcji, nie został jeszcze znaleziony nigdzie indziej w Kazachstanie. Odzwierciedla on wysoki poziom metalurgii i gust artystyczny Saków - zauważył archeolog Arman Beissenov.

To kolejne wielkie odkrycie w środkowej części Kazachstanu. W 2023 roku w rejonie Karkaraly odkryto miecz z brązu, a w 2024 roku archeolodzy znaleźli w parku historycznym Taldinsky żelazny miecz z rowkiem do odprowadzania krwi.

- Wyprawa trwała miesiąc. Była tam ekipa archeologiczna z regionalnego muzeum historii. Spodziewaliśmy się znaleźć typowe pozostałości z okresu Saków, ale fakt, że kurhan zachował się w swojej pierwotnej formie, jest niezwykle rzadki. Daje to możliwość zobaczenia obrzędu pogrzebowego, jaki był wykonywany ponad dwa tysiące lat temu - powiedział Dauren Zhusupov, dyrektor wydziału archeologiczne Muzeum Historycznego w Karagandzie.

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press