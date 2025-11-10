Co się dzieje z organizmem po 44. i 60. roku życia? Zmiany, które dotyczą każdego z nas
Najnowsze badania wykazały, że w ludzkim organizmie występują dwa wyraźne okresy przyśpieszonego starzenia - w połowie lat 40. i około sześćdziesiątki. W tych etapach zachodzą dramatyczne zmiany molekularne, które mają wpływ na funkcjonowanie kluczowych układów organizmu i zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń.
Budzisz się, patrzysz w lustro i dostrzegasz, że proces starzenia się twojego organizmu jakoś przyśpieszył. To nie przypuszczenie - badania faktycznie wskazują, że u ludzi następują dwa drastyczne zwroty akcji w starzeniu się: pierwszy średnio w wieku 44 lat i drugi, około 60 roku życia.
Eksperci wyjaśniają, że nie zmieniamy się stopniowo na przestrzeni czasu, lecz w naszych ciałach zachodzą naprawdę dramatyczne zmiany. A podane powyżej lata faktycznie są prawdziwe.
Czy człowiek naprawdę starzeje się nieliniowo?
Genetyk Michael Snyder i jego współpracownicy przeprowadzili badanie, analizując grupę 108 dorosłych, którzy przez kilka lat co parę miesięcy oddawali próbki biologiczne. Okazało się, że w niektórych schorzeniach, takich jak choroba Alzheimera czy problemy z układem krążenia, ryzyko nie wzrasta liniowo wraz z przeżytym czasem na Ziemi, lecz gwałtownie rośnie po osiągnięciu pewnego wieku.
Naukowcy chcieli przyjrzeć się bliżej biomarkerom starzenia i sprawdzić, czy uda im się zidentyfikować powiązane z nimi zmiany. Wykorzystali więc maksymalnie próbki pobrane od uczestników, badając m.in. RNA, białka czy lipidy, łącznie obserwując 135 239 cech biologicznych.
W ten sposób zauważyli, że na dwóch odrębnych etapach życia zachodzą bardzo wyraźne zmiany w liczebności wielu różnych rodzajów cząsteczek w organizmie człowieka. Aż 81 proc. wszystkich badanych przez nich cząsteczek wykazywało zmiany na jednym lub obu tych etapach - w połowie lat 40. i na początku lat 60.
Jakie zmiany w organizmie zaobserwowano?
W połowie lat 40. uwagę naukowców przykuły zmiany w cząsteczkach związanych z metabolizmem lipidów, kofeiny i alkoholu, a także choroby układu sercowo-naczyniowego oraz dysfunkcje skóry i mięśni. Lata 60. zaś zaskoczyły ich chorobami układu krążenia, skórnymi i mięśniowymi, a także problemami z odpornością i czynnością nerek.
Wykluczono menopauzę jako główny czynnik zmian u kobiet w wieku około 40 lat, ponieważ u mężczyzn w tym samym wieku również zaobserwowano istotne różnice molekularne.
Dalsze badania mogą przyczynić się do dokładniejszego zbadania tego zjawiska, jego bardziej szczegółowej analizy w szerszym zakresie zagadnień, co pozwoli lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzkie ciało zmienia się z biegiem czasu i jak starzeć się zdrowiej.