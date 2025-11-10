Budzisz się, patrzysz w lustro i dostrzegasz, że proces starzenia się twojego organizmu jakoś przyśpieszył. To nie przypuszczenie - badania faktycznie wskazują, że u ludzi następują dwa drastyczne zwroty akcji w starzeniu się: pierwszy średnio w wieku 44 lat i drugi, około 60 roku życia.

Eksperci wyjaśniają, że nie zmieniamy się stopniowo na przestrzeni czasu, lecz w naszych ciałach zachodzą naprawdę dramatyczne zmiany. A podane powyżej lata faktycznie są prawdziwe.

Czy człowiek naprawdę starzeje się nieliniowo?

Genetyk Michael Snyder i jego współpracownicy przeprowadzili badanie, analizując grupę 108 dorosłych, którzy przez kilka lat co parę miesięcy oddawali próbki biologiczne. Okazało się, że w niektórych schorzeniach, takich jak choroba Alzheimera czy problemy z układem krążenia, ryzyko nie wzrasta liniowo wraz z przeżytym czasem na Ziemi, lecz gwałtownie rośnie po osiągnięciu pewnego wieku.

Naukowcy chcieli przyjrzeć się bliżej biomarkerom starzenia i sprawdzić, czy uda im się zidentyfikować powiązane z nimi zmiany. Wykorzystali więc maksymalnie próbki pobrane od uczestników, badając m.in. RNA, białka czy lipidy, łącznie obserwując 135 239 cech biologicznych.

W ten sposób zauważyli, że na dwóch odrębnych etapach życia zachodzą bardzo wyraźne zmiany w liczebności wielu różnych rodzajów cząsteczek w organizmie człowieka. Aż 81 proc. wszystkich badanych przez nich cząsteczek wykazywało zmiany na jednym lub obu tych etapach - w połowie lat 40. i na początku lat 60.

Jakie zmiany w organizmie zaobserwowano?

W połowie lat 40. uwagę naukowców przykuły zmiany w cząsteczkach związanych z metabolizmem lipidów, kofeiny i alkoholu, a także choroby układu sercowo-naczyniowego oraz dysfunkcje skóry i mięśni. Lata 60. zaś zaskoczyły ich chorobami układu krążenia, skórnymi i mięśniowymi, a także problemami z odpornością i czynnością nerek.

Wykluczono menopauzę jako główny czynnik zmian u kobiet w wieku około 40 lat, ponieważ u mężczyzn w tym samym wieku również zaobserwowano istotne różnice molekularne.

Dalsze badania mogą przyczynić się do dokładniejszego zbadania tego zjawiska, jego bardziej szczegółowej analizy w szerszym zakresie zagadnień, co pozwoli lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzkie ciało zmienia się z biegiem czasu i jak starzeć się zdrowiej.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press