To pierwszy projekt na taką skalę umożliwiający analizę procesów starzenia się i rozwoju chorób z niespotykaną dotąd dokładnością . Jak wyjaśnia prof. Naomi Allen, główna badaczka UK Biobank, naukowcy właśnie zyskali "niezwykłe okno do wnętrza ludzkiego ciała. Po raz pierwszy możemy analizować, jak się starzejemy i jak rozwijają się choroby - z oszałamiającą szczegółowością i na ogromną skalę".

Dane pozwalają również szukać genów odpowiedzialnych za budowę i funkcjonowanie serca. Prof. Patricia Munroe z Queen Mary University of London analizuje cykle skurczów i rozkurczów serca, by zrozumieć, kiedy i dlaczego pojawiają się zaburzenia rytmu czy niewydolność. Z kolei prof. Louise Thomas z University of Westminster porównała skany wykonane w odstępie dwóch lat, by porównać poziom tkanki tłuszczowej. Wnioski? Ilość tłuszczu trzewnego, czyli tego najgroźniejszego, wyraźnie wzrasta z wiekiem, a otłuszczają się również mięśnie.