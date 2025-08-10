Pociągi w Czechach pojadą 200 km/h. Po chwili będą musiały zwolnić

Pociągi w Czechach przyspieszają. Już za kilka tygodni pierwsze składy osobowe za naszą południową granicą pojadą z prędkością do 200 km/h. České dráhy zapewnią takie połączenie na trasie łączącej Pragę z Czeskimi Budziejowicami i będzie ono obsługiwane przez Pendolino. Tak duża prędkość będzie osiągana jednak tylko "przez chwilę".

Wygląda na to, że Czesi pozazdrościli nam pociągów osobowych jeżdżących z prędkością 200 km/h. České dráhy planują jeszcze w tym miesiącu uruchomić pierwszy tak szybki skład za naszą południową granicą i będzie to historyczna zmiana w przypadku tego kraju.

Pociągi w Czechach pojadą z prędkością 200 km/h przez kilka minut

Choć w przypadku czeskiej kolei rzeczywiście można mówić o przełomie, tak większego pożytku dla pasażerów z tej zmiany nie będzie. Dlaczego?

Zacznijmy do tego, że za naszą południową granicą od jakiegoś czasu trwały prace nad przystosowaniem infrastruktury kolejowej do prędkości 200 km/h na trasie łączącej Pragę z Czeskimi Budziejowicami. Dotyczy to jednak tylko wybranych jej fragmentów, które w rzeczywistości są bardzo krótkie.

Pierwszym odcinkiem jest trasa Soběslav - Doubí u Tábora o długości zaledwie około 7 kilometrów. Drugim jest Sudoměřice u Tábora - Votice o długości około 16 kilometrów. Czeskie pociągi osobowe będą mogły rozwijać prędkość 200 km/h jedynie na tych odcinkach. Są one tak krótkie, że pasażerowie w zasadzie nie odczują większej zmiany w czasie przejazdu między Pragą a Czeskimi Budziejowicami.

Połączenie z prędkością 200 km/h pociągiem Pendolino České dráhy

Tak "szybkie" połączenie w Czechach będzie obsługiwane przez tamtejsze Pendolino serii 680 należące do przewoźnika České dráhy. Pierwszy pociąg z prędkością 200 km/h pojedzie w kraju już w niedzielę 31 sierpnia. Będzie to tylko jedna para na dobę. Odjazd z Pragi ma odbywać się o godzinie 5:59. W przeciwnym kierunku (z Czeskich Budziejowic) skład ma ruszać o godzinie 20:27. I to by było na razie tyle.

Zmiana jest na razie wyłącznie symboliczna, ale Czesi mają większe plany. Jak dobrze wiemy, tamtejszy RegioJet również planuje zakupić pociągi dla prędkości 200 km/h, które dostarczy bydgoska PESA. W planach jest także budowa nowych linii KDP. Jedna z nich ma łączyć Ostrawę z Polską i po naszej stronie za realizację projektu będzie odpowiadać CPK. Plan zakłada, że pociągi pojadą tą trasą z prędkością maksymalną 250 km/h.

