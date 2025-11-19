Kolej Dużych Prędkości w Polsce ma umożliwić za kilka jazdę pociągami z prędkością nawet przekraczającą 300 km/h. Tymczasem obecnie nie wykorzystano w pełni potencjału, który oferują składy Pendolino. PKP Intercity wierzy, że w ciągu kilku lat ulegnie to zmianie.

PKP Intercity chce rozpędzić pociągi Pendolino do 250 km/h

PKP Intercity jest obecnie w trakcie dokonywania dużych zakupów, które mają na celu unowocześnienie taboru. Niedawno podpisano umowę na "piętrusy". Wiemy, że te pociągi mają zastąpić częściowo m.in. składy Pendolino na trasie Warszawa - Trójmiasto. Co czeka składy ED250? Przewoźnik wiąże z nimi pewne plany.

Pociągi Pendolino nie zostaną wycofane i PKP Intercity wierzy, że wkrótce uda się w pełni wykorzystać ich potencjał. Pojazdy ED250 są w stanie osiągać prędkość 250 km/h, ale w Polsce nie ma infrastruktury, która pozwoliłaby na tak szybką jazdę. Trwają jednak prace związane z modernizacją CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej), gdzie ma to być możliwe.

O planach PKP Intercity raportuje rynek-kolejowy.pl. PKP Intercity chce rozpędzić składy Pendolino do 250 km/h, ale do tego potrzebna jest stosowna infrastruktura. Na CMK nie będzie to możliwe szybciej niż w 2027 r. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze kontraktu na wprowadzenie GSM-R, a mediacje między PLK a dostawcą systemu nadal trwają. Wiąże się to z uruchomieniem ECTS 2, który jest niezbędny dla pociągów jeżdżących szybciej niż 200 km/h.

Na pewno będziemy chcieli maksymalnie wykorzystać parametry pojazdów ED250, czyli naszego polskiego Pendolino. W pierwszej kolejności na linii CMK, czyli z Warszawy do Zawiercia, która będzie nam gwarantowała prędkość 250 km na godzinę

Pendolino jechało już po CMK z taką prędkością

Warto dodać, że PKP Intercity kilka miesięcy temu rozpędziło skład Pendolino do prędkości 250 km/h i odbyło się to na polskich torach. Testy odbyły się pod koniec marca właśnie na Centralnej Magistrali Kolejowej i zakończyły się sukcesem.

W trakcie testów odcinek o długości 225 km pociąg Pendolino pokonał w niespełna godzinę. Próba została przeprowadzona przez firmę PPM-T przy współpracy z Instytutem Kolejnictwa i przy udziale pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych.

Piętrusy, które kupuje PKP Intercity, to pociągi Coradia Max firmy Alstom Polska, ale one nie umożliwią jazdy z tak dużą prędkością. Przystosowano je do jazdy z prędkością 200 km/h i z taką mają wozić pasażerów w kraju.

