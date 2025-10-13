PKP Intercity będzie musiało wkrótce powalczyć o pasażerów z czeskimi przewoźnikami. RegioJet i Leo Express mają ambitne plany związane z ekspansją na polskim rynku kolejowym. Dobrym sposobem na zatrzymanie pasażerów jest program lojalnościowy. Rodzimy przewoźnik ma go uruchomić w najbliższych miesiącach.

Kiedy PKP Intercity uruchomi program lojalnościowy?

PKP Intercity przymierza się do wprowadzenia własnego programu lojalnościowego od jakiegoś czasu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to zostanie on uruchomiony za około pół roku. Mówi się o dacie 22 kwietnia 2026 r. Czego można się spodziewać?

Dokładne szczegóły programu lojalnościowego PKP Intercity nie są znane. To samo dotyczy nazwy, która na razie owiana jest tajemnicą. Wiemy jednak, że ma on działać w myśl starej i sprawdzonej zasady - "więcej podróżujesz, mniej płacisz". To oznacza, że klienci wybierający pociągi spółki częściej będą mogli liczyć na większe zniżki.

Ma to odbywać się na zasadzie zbierania punktów lub w podobny sposób. W każdym razie pozwoli to na zakup tańszych biletów. Dla podróżnych wybierających pociągi przewoźnika najczęściej mogą pojawić się nawet darmowe przejazdy. Wszystko będzie zależało od "historii" podróży.

PKP Intercity miało mieć program lojalnościowy już wcześniej

To nie pierwsze podejście firmy do tego typu przedsięwzięcia. W rzeczywistości PKP Intercity planowało uruchomić własny program lojalnościowy już kilka lat temu. Stosowne deklaracje padły najpierw w 2019 r. Potem trzy lata później. Stworzono nawet zapytanie ofertowe, na które udzieliły odpowiedzi pewne firmy, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Pozostaje wierzyć, że tym razem uda się sfinalizować prace nad takim rozwiązaniem. Czeski konkurent PKP Intercity w postaci Leo Express ma swój program lojalnościowy o nazwie Smile Club, który również pozwala na dostęp do różnych bonusów. W jego ramach można uzyskać do 10 proc. zwrotu gotówki przy zakupie biletów czy przekąsek. Uzbierane "kredyty Leo" można potem wymieniać na catering czy zakup kolejnych biletów.

Program lojalnościowy PKP Intercity z pewnością pozwoli spółce na lepszą walkę o klientów z nowymi przewoźnikami, którzy planują obsługiwać kolejne trasy w Polsce. Najbliższe zmiany tego typu pojawią się w grudniu, gdy wejdzie w życie rozkład jazdy 2025/2026.

