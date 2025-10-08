Warszawa Centralna to dworzec kolejowy, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Pełni on bardzo ważną rolę w ruchu pociągów w stolicy, ale wkrótce zostanie zamknięty. Poinformowały o tym PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę w kraju. Czym to jest spowodowane?

Dworzec Warszawa Centralna zostanie zamknięty w listopadzie

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o planach związanych z zamknięciem stołecznego dworca wraz z kolejną korektą rozkładu jazdy, która wejdzie w życie 26 października. Dowiadujemy się, że Warszawa Centralna zostanie zamknięta na ponad tydzień.

Z informacji przekazanych przez PKP PLK wynika, że zamknięcie Warszawy Centralnej planowane jest na 8 listopada. Stołeczny dworzec zostanie wyłączony z ruchu na osiem dni (do 16 listopada). Skąd taka decyzja?

PKP Polskie Linie Kolejowe są zmuszone zamknąć Warszawę Centralną z powodu zaplanowanych prac. Dotyczą one zabudowy trapezu rozjazdowego i urządzeń SRK, co ma w konsekwencji pozwolić na zwiększenie przepustowości stacji. Liczba odprawianych z niej pociągów po remoncie ma być większa. Inwestycja jest warta około 6,5 mln złotych i przetarg na nią został ogłoszony kilka tygodni temu.

Pociągi będą omijać dworzec Warszawa Centralna

Zamknięcie Warszawy Centralnej na osiem dni będzie oczywiście miało ogromny wpływ na ruch pasażerski w stolicy. Dworzec zostanie wyłączony z ruchu zarówno dla składów dalekobieżnych, jak i regionalnych oraz podmiejskich.

Z informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe wynika, że część pociągów pojedzie przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście i na liście są wybrane składy PKP Intercity. Tabor nadjeżdżający od strony zachodniej będzie zatrzymywać się na dworcu Warszawa Główna. Natomiast z kierunku wschodniego bieg skończy w Warszawie Wschodniej.

Listopadowe prace dotyczące dworca w stolicy to tylko jeden z punktów związanych z przebudową linii średnicowej. To ogromna i bardzo skomplikowana inwestycja, która obejmuje fragment od Warszawy Zachodniej do Warszawy Wschodniej. Szacuje się, że wszystkie prace pochłoną 8 mld złotych.

PKP PLK krytykowane za sposób przekazania informacji

Warto dodać, że PKP PLK spotkało się z krytyką po tym, w jaki sposób przekazano te informacje. Zostały one w zasadzie wrzucone do "jednego worka" ze szczegółami dotyczącymi nadchodzącej korekty rozkładu jazdy.

Warszawa Centralna to jeden z najważniejszych dworców kolejowych w Polsce i jego wyłączenie choćby na kilka dni powinno zostać zakomunikowane w bardziej czytelny sposób. Wszak planowane wyłączenie będzie miało istotny wpływ na podróże tysięcy pasażerów. Choć warto dodać, że informowano o tym już od kilku tygodni poprzez różne kanały.

