Pociągi w Polsce przyspieszają, co potwierdzają m.in. skrócone czasy podróży na wybranych trasach w Polsce. Począwszy od 1 października PKP Intercity uruchamia kolejne szybkie połączenia w wybranych regionach kraju. Skąd pojedziemy szybciej?

Nowe szybkie połączenia w Polsce pociągami PKP Intercity

Od 1 października PKP Intercity uruchamia cztery nowe połączenia na linii Kraków - Bielsko Biała. Rekordowo szybki przejazd ma zająć zaledwie 74 minuty i jest najkrótszym w historii tej trasy. Składy będą zatrzymywać się na stacjach Czechowice-Dziedzice, Oświęcim i Chrzanów Śródmieście.

Następnie mamy pociąg IC Hańcza, który odjeżdża z Krakowa, Kielc, Radomia i Warszawy, gdzie w Białymstoku rozdzielany jest na składy do Giżycka i na Litwę. Od 3 października przyspieszy, co pozwoli na skrócenie przejazdu nawet o 39 minut (w kierunku Białegostoku). Stało się to możliwe za sprawą wykorzystania lokomotyw EU160, które na zmodernizowanej trasie Ełk - Giżycko pozwolą na rozpędzanie się do prędkości 160 km/h. PKP Intercity wydłuża również trasę dla pociągu IC Słowacki z Wrocławia Głównego do Giżycka (dotychczas dojeżdżał do Ełku).

Pewne zmiany dotyczą także przejazdów do Świnoujścia obsługiwanych przez pociągi IC Gałczyński z Warszawy oraz IC Merkury z Wrocławia. Po 5 października mają jeździć w rozkładowej relacji do Szczecina. Jeszcze w tym miesiącu PKP Intercity uruchamia nowe połączenie IC Pojezierze na trasie Olsztyn - Poznań (przez Iławę Główną, Toruń Główny oraz Inowrocław i Gniezno).

Podróżujących ze stolicy Dolnego Śląską z pewnością ucieszy także przywrócenie połączenia Wrocław - Warszawa z wykorzystaniem składu EIP Pendolino, który na jakiś czas zniknął z siatki.

Zmiany w kursowaniu pociągów ze względu na prace modernizacyjne

Na wybranych trasach w Polsce trzeba jednak liczyć się z dłuższym czasem przejazdu, co jest wynikiem prowadzonych prac modernizacyjnych. Tak jest m.in. na odcinkach Lębork - Słupsk (zamknięty dla ruchu) oraz Elbląg - Malbork. Pociągi na trasie Szczecin - Olsztyn jadą dłużej. Ponadto pasażerowie muszą liczyć się z komunikacją zastępczą na pierwszym z wymienionych odcinków.

Prowadzone są także prace na odcinku Kozłów - Kraków Główny. To powoduje, że pociągi IC Sukiennice, IC Kazimierz oraz TLK Marszałek Piłsudski kursują trasą okrężną przez Trzebinię i Zawiercie. Taka sytuacja potrwa do 25 października.

Warto dodać, że PKP Intercity notuje w ostatnim czasie rekordowe wyniki. W sierpniu pociągami spółki pojechało aż 9,5 mln pasażerów. Przez całe wakacje było to blisko 19 mln podróżnych. Ponadto 17 sierpnia ustanowiono historyczny rekord w skali jednej doby. Tego dnia przewieziono aż 356,7 tys. pasażerów.

