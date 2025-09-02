PKP Intercity ogłasza historyczne rekordy. Tylu pasażerów nie było nigdy.

Pociągi w Polsce cieszą się rosnącym zainteresowaniem, co podkreślają dane udostępnione przez Urząd Transportu Kolejowego za pierwsze siedem miesięcy 2025 r. Wśród najprężniej rozwijających się w kraju przewoźników jest PKP Intercity, które w sierpniu, po bardzo udanym lipcu, ustanowiło nowe rekordy.

Rekord pasażerów PKP Intercity w skali miesiąca

Z oferty usług PKP Intercity w sierpniu skorzystała rekordowa liczba pasażerów. Na podróż pociągami spółki w zeszłym miesiącu zdecydowało się aż 9,5 mln podróżnych. To nowy rekord, który względem sierpnia 2024 r. jest o 15,8 proc. lepszy.

Przez całe wakacje PKP Intercity przewiozło łącznie 19 mln pasażerów. To również nowy rekord w historii spółki, który względem tego samego okresu z 2024 r. jest lepszy o 18 proc. Uzyskanie tak świetnych wyników nie było jednak proste i przewoźnik musiał sprostać różnym wyzwaniom.

Podczas długich weekendów i festiwali muzycznych tabor PKP Intercity był wzmacniany przez dodatkowe pociągi oraz wagony doczepiane do wybranych składów. Na trasy wypuszczano podwójnie zespolone Pendolino o długości prawie 400 metrów, które mogły zabrać nawet po ponad 800 pasażerów. Podczas wakacji każdego dnia firma realizowała ponad 500 połączeń.

Ponadto w zeszłym miesiącu PKP Intercity ustanowiło nowy rekord dobowy. Padł on 17 sierpnia, kiedy pociągami spółki pojechało łącznie aż 356,7 tys. pasażerów.

PKP Intercity na drodze do celu w postaci rekordu za cały rok 2025

Najlepszym rokiem dla PKP Intercity pozostaje zeszły, kiedy to firma przewiozła aż 78,5 mln pasażerów. Dziś już wiemy, że rok 2025 będzie pod tym względem o co najmniej kilka mln podróżnych lepszy.

Piotr Malepszak z ministerstwa infrastruktury przekazał na platformie X, że PKP Intercity do końca 2025 r. ma przewieźć aż 86 mln pasażerów. Co ciekawe, taki wynik dwa lata temu firma prognozowała dopiero na 2030 r. Dziś już mówi się, że za te kilka lat pociągami spółki będzie jeździło rocznie ponad 100 mln podróżnych.

