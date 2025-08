Podwójne składy Pendolino na trasie. Mają prawie 400 metrów długości.

Pendolino to sztandar polskiej kolei dalekobieżnej. W najbliższym czasie na torach będzie można zobaczyć podwójne składy złożone z pojazdów InterCity Premium (EIP). Takie pociągi mają blisko 400 metrów długości i są w stanie zabrać ponad 800 pasażerów .

PKP Intercity wyjaśnia, że na ten weekend przygotowano dziewięć podwójnych składów Pendolino, które będą jeździć na trasie Kraków - Warszawa - Kołobrzeg . Wzmocnione zostaną także inne pociągi. Łukasz Malinowski, prezes spółki przekazał na platformie X, że firma planuje dołączyć 150 wagonów do 94 zestawów.

Przewoźnik niedawno podsumował pierwsze półrocze 2025 r. i jak dobrze wiemy, w czasie od początku stycznia do końca czerwca ustanowiono historyczny rekord. W podróż pociągami PKP Intercity w sześć miesięcy wybrało się ponad 40 mln pasażerów !

W ujęciu weekendowym rekord ustanowiono w dniach 18, 19 i 20 lipca, kiedy to z usług PKP Intercity skorzystało ponad 925 tys. pasażerów . Tydzień później było niewiele mniej, bo prawie 914 tys. podróżnych. Czy w ten weekend padnie milion? Tego na razie nie wiadomo, ale istnieje duże prawdopodobieństwo.

Do końca tego roku z usług PKP Intercity ma skorzystać ponad 80 mln pasażerów. Liczba ta może nawet zbliżyć się do 90 mln osób. W ujęciu 12-miesięcznym będzie to nowy rekord, który obecnie należy o 2024 r., gdy pociągami spółki wybrało się w podróż 78,5 mln podróżnych.