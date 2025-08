Historia badań nad Całunem pełna jest teorii i kontrowersji. Datowanie radiowęglowe z 1989 roku wskazywało na okres między 1260 a 1390 rokiem, co potwierdzało hipotezę średniowiecznego pochodzenia. W 2005 roku chemik Raymond Rogers zakwestionował te wyniki, argumentując, że próbka pochodziła z fragmentu naprawianego w późniejszym czasie. Jeszcze większe zamieszanie wprowadziły analizy z 2022 roku oparte na metodzie WAXS, które zasugerowały, że tkanina może sięgać I wieku naszej ery. Jeśli byłyby one wiarygodne, zbliżałoby to Całun do czasów Jezusa.