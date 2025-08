W ostatnich miesiącach RX J0440.9+4431, odległy o 8000 lat świetlnych układ podwójny, stał się obiektem szczególnego zainteresowania astronomów. Ten system, w którym masywna gwiazda typu Be przekazuje materię powolnie obracającej się gwieździe neutronowej , zaskoczył naukowców niespodziewanym i długotrwałym rozbłyskiem promieniowania rentgenowskiego. Dzięki temu wydarzeniu, badacze zyskali niepowtarzalną okazję do obserwacji zjawisk, które zwykle pozostają poza zasięgiem naszych instrumentów.

Nietypowy pulsar w RX J0440.9+4431 wyróżnia się wyjątkowo wolnym tempem rotacji. Okazuje się, że jeden obrót zajmuje mu ponad trzy minuty, co jest rzadkością wśród znanych obiektów tego typu. Przez lata pozostawał w cieniu innych, bardziej aktywnych pulsarów, aż do przełomu 2022 i 2023 roku, kiedy to jego aktywność gwałtownie wzrosła. Zespół naukowców z Uniwersytetu Wuhan, kierowany przez Prahlada R. Epiliego i Wei Wanga, wykorzystał satelitę Insight-HXMT do systematycznego monitorowania tego fenomenu.