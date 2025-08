Kultura Salzmünde rozwijała się nad środkowym oraz dolnym biegiem rzeki Soławy i była regionalną odmianą kultury pucharów lejkowatych. To jedna z kultur neolitu występująca w Europie między 3800-2700 p.n.e. na terenach Danii, północnych i wschodnich Niemiec, całych Czech, prawie całej Polski, wschodniej Holandii, północno-wschodniej Austrii oraz części Wołynia i Podola. Jej nazwa pochodzi od wytwarzanego przez nią charakterystycznego naczynia z brzuścem baniastym i szeroko rozchylonym kołnierzem.

W dołach o średnicy od 2 do 3 metrów i głębokości do 2,5 metra ponownie odkryto charakterystyczne pochówki, w tym nadpalone fragmenty domostw, naczynia rytualne oraz kości ludzi i zwierząt. W jednym z dołów odkryto z kolei szczątki dwóch zmarłych, których ciała - jak sugerują badania - rozkładały się wcześniej w innym miejscu, co archeolodzy uważają za dowód na złożony wieloetapowy pogrzeb z elementami symbolicznymi i duchowymi.