4 sierpnia 2025 roku projekt Gambit autorstwa Roberta Koniecznego i KWK Promes zdobył kolejne wyróżnienie - International Architecture Award 2025 przyznawane przez Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design oraz European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. To jedna z najbardziej prestiżowych nagród w świecie architektury, trafiająca do realizacji wyróżniających się formą, funkcją i wpływem na otoczenie.