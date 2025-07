W Polsce by to nie przeszło. Na zabytku postawią trzy wieżowce

To nie żart ani wizja z futurystycznego filmu. W sercu Toronto ma powstać kompleks trzech wieżowców. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że zaplanowano je na dachu zabytkowego budynku z lat 20. XX wieku. Projekt, który łączy dziedzictwo art déco z nowoczesnością, już teraz budzi emocje w świecie architektury.

Budynek College Park przy Yonge Street to perła architektury art déco, zaprojektowana przez znany duet Ross & Macdonald. W latach 20. mieścił się tam luksusowy dom towarowy sieci Eaton's, później gmach pełnił funkcję sądu, a dziś jest podłączony do torontońskiego metra. Co ciekawe, pierwotny plan zakładał budowę drapacza chmur na wzór tych z Rockefeller Center w Nowym Jorku. Wielki Kryzys pokrzyżował jednak te ambicje.