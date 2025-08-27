Wyjaśnili zagadkę brutalnej zbrodni. Pomógł wpis na Facebooku

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Sprawa brutalnego morderstwa Connora Lyonsa, nastolatka z Hull, na powrót zyskała uwagę dzięki emisji nowego dokumentu serii true crime. Eksperci badający sprawę podzielili się informacjami o śladach, które doprowadziły do wykrycia sprawcy. Wśród poszlak znalazł się m.in. wpis na Facebooku.

Wyprodukowany w 2025 r. odcinek serii true crime poświęcony morderstwu Connora Lyonsa przypomniał szczegóły tej zbrodni. Zdj. ilustracyjne.
Wyprodukowany w 2025 r. odcinek serii true crime poświęcony morderstwu Connora Lyonsa przypomniał szczegóły tej zbrodni. Zdj. ilustracyjne.123RF/Picsel: davidtran07 / Humberside Policemateriał zewnętrzny

Ciało 17-latka znalezione na brzegu rzeki. Sprawa brutalnej zbrodni

Connor Lyons, 17-letni chłopak z angielskiego Hull, zaginął 18 stycznia 2021 roku. Jego ciało zostało znalezione przez przypadkowego spacerowicza następnego dnia - leżało na brzegu rzeki. Początkowo podejrzewano utonięcie, ponieważ nie było widocznych obrażeń ani śladów walki. Wkrótce jednak okazało się, że doszło do brutalnego morderstwa, a sprawę pomógł rozwiązać m.in. wpis na Facebooku.

O tragicznej zbrodni powstał w 2025 roku odcinek serii "Killer at the Crime Scene". Produkcję na dniach wyemitowano w brytyjskiej sieci telewizyjnej Channel 5, co przypomniało o szczegółach przestępstwa, na nowo rozbudzając emocje dotyczące sprawy.

Zobacz również:

Morderstwo Gabby Petito wstrząsnęło światem. Tę historię śledziły tysiące osób. Teraz na Netflix pojawił się dokument true crime, a głos Gabby wygenerowano dzięki użyciu AI.
Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja mówi głosem zamordowanej. Rodzina zmarłej komentuje hit Netflixa

Paula Drechsler
Paula Drechsler

Wystawił rower zamordowanego chłopca na Facebook Marketplace

Gdy Lyons zaginął, miał przy sobie telefon, złotą bransoletkę i rower. Choć znaleziono ciało chłopaka, rzeczy przepadły bez śladu. Do czasu. Tutaj pojawia się trop w postaci wpisu na Facebooku - rower zamordowanego 17-latka został bowiem wystawiony na sprzedaż na Marketplace.

Post ten udostępnił Cole Jarvis, 21-latek, który był kojarzony z tego, że często spędza czas z młodszymi chłopakami. Ponadto Jarvis skomentował zdjęcie zamordowanego chłopca słowami "RIP Connor", co dodatkowo podsyciło podejrzenia. Próbki pobrane z ubrań 21-latka oraz przeprowadzone analizy DNA potwierdziły przypuszczenia śledczych.

Connor Lyons znał się wcześniej z Jarvisem. Zabójcę skazano

Śledztwo wykazało, że choć Jarvis zapewniał, iż znał się z Lyonsem tylko powierzchownie i nie widział go od dwóch tygodni, to w rzeczywistości utrzymywali stały kontakt, a relacja była "toksyczna" i pogorszyła się po kłótni o motocykl. Ujawniono też, że w ostatnich miesiącach przed tragedią Jarvis niejednokrotnie znęcał się nad Lyonsem i dochodziło do fizycznych ataków. Wykazano, że 18 stycznia Jarvis planował obrabować chłopca. Co zaważyło na tym, że przy tym udusił go i porzucił jego ciało w wodzie - nie wiadomo.

Cole Jarvis został skazany za morderstwo - ostatecznie na 21 lat więzienia. Poza początkowymi kłamstwami, nigdy nie złożył zeznań w swojej obronie, ani nie podał motywu zbrodni, nie wykazał też skruchy. Dokumenty dotyczące sprawy można obejrzeć online w serwisie YouTube. Zanim powstał odcinek "Killer at the Crime Scene: Connor Lyons", wyprodukowano także dokument poświęcony sprawie Connora Lyonesa - "Killer in my Village".

Zobacz również:

Zaawansowane badania DNA wskazały na możliwego sprawcę brutalnego morderstwa pani Dunne. Zdj. ilustracyjne.
Nauka

Zagadkowe morderstwo sprzed 60 lat. Sprawca na celowniku dzięki badaniom DNA

Paula Drechsler
Paula Drechsler
Jeden z najbardziej brutalnych morderców w Anglii. Polka opowiada o ich znajomościINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze