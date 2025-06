Na spódnicy ofiary znaleziono ślady nasienia, które dopiero teraz można było poddać nowoczesnym testom DNA - badania rozpoczęto w 2024 r. Wykazały one "miliard do jednego" zgodności z Rylandem Headleyem. W listopadzie ubiegłego roku funkcjonariusze udali się do domu oskarżonego w celu aresztowania go pod zarzutem gwałtu i morderstwa Louisy Dunne. Mężczyzna zaprzeczył oskarżeniom i odmówił składania dalszych zeznań, podaje "The Independent".