To było nasze pierwsze doświadczenie z taką zbrodnią. To było bardzo smutne, że ktoś faktycznie zginął w taki sposób. Ludzie się bali. W naszym stanie dbamy o siebie nawzajem, wiecie. Wychowujemy się, troszcząc o innych

A jak doszło do tej zbrodni? Jak informuje policja, w niedzielny poranek nastolatka otrzymała telefon od nieznanego mężczyzny, a później powiedziała matce, że idzie do centrum handlowego z przyjaciółmi. Kiedy jednak nie wróciła na noc do domu, przyjaciele i rodzina zaczęli jej szukać - nie było jasne, czy cicha i nieśmiała 16-latka w ogóle dotarła do centrum handlowego. Po bezskutecznych poszukiwaniach zgłosili sprawę na policję, ale już następnego dnia rano tragiczna prawda wyszła na jaw, jej ciało zostało znalezione przed salą lekcyjną.

I tak sprawa ucichła na długie lata, aż do 2020 roku, kiedy to śledczym udało się uzyskać częściowy główny profil DNA niezidentyfikowanego mężczyzny z próbki pobranej z szortów zamordowanej nastolatki . W 2023 roku otrzymali z kolei informację, że „potencjalnymi podejrzanymi” w sprawie mogą być bracia Castro. Detektywi ustalili miejsca zamieszkania braci i udali się na kontynentalne terytorium USA, aby potajemnie zdobyć próbki DNA od ich dzieci.

Profil DNA uzyskany od jednego z dzieci brata Castro wykluczył go jako podejrzanego, więc uwaga śledczych skierowała się na Gideona Castro - tu już nie było wątpliwości, próbka pobrana od syna Gideona Castro wykazała, że jego ojciec pasuje do profilu DNA znalezionego na szortach. Na początku tego roku detektywi pojechali więc do Utah, by ponownie w tajemnicy pobrać próbkę - tym razem samego Gideona Castro. Testy wykazały, że pasowała ona do profilu DNA uzyskanego z szortów 16-latki, więc podejrzany został aresztowany.