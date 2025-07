do Tallina (Estonia) - loty we wtorki, czwartki, soboty i niedziele od 26 października 2025.

do Werony (Włochy) - loty we wtorki, czwartki i soboty od 28 października 2025,

do Bilbao (Hiszpania) - loty we wtorki i soboty od 9 grudnia 2025,

Z kolei w Katowicach Pyrzowicach do floty Wizz Air dołącza siódmy samolot typu Airbus A321neo. To pozwoli na rozpoczęcie sześciu nowych połączeń.

Dalsza ekspansja w Krakowie i Katowicach to ważny etap w realizacji strategii węgierskiej linii lotniczej. W pierwszych sześciu miesiącach roku Wizz Air obsłużył ponad 32 tysiące lotów z i do Polski, co oznacza ponad 9-procentowy wzrost rok do roku.