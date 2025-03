Dokąd Wizz Air poleci z Wrocławia? Lista kierunków

Nowe trasy połączą stolicę Dolnego Śląska z siedmioma europejskimi miastami.

Wizz Air będzie obsługiwał trasę z Wrocławia do Bazylei (Szwajcaria) i Londynu Gatwick (Wielka Brytania) cztery razy w tygodniu, do Bukaresztu (Rumunia), Madrytu (Hiszpania) i Nicei (Francja) trzy razy w tygodniu oraz do Katanii (Włochy) i na Gran Canarię (Hiszpania) dwa razy w tygodniu.

Jedna trasa - do Londynu Gatwick - wystartuje w czerwcu 2025. Większość nowych kierunków w grudniu, a do Katanii polecimy dopiero w marcu 2026.

Wizz Air zwiększy także częstotliwość lotów z Wrocławia do Malagi (Hiszpania) do czterech lotów tygodniowo oraz do Barcelony (Hiszpania) do trzech lotów tygodniowo.

Rozbudowa bazy we Wrocławiu jest także połączona z modernizacją floty, w ramach której jeden samolot zostanie wymieniony na Airbus A321neo od lata 2025 roku.

Od grudnia 2025 we Wrocławiu będzie stacjonował drugi samolot Airbus A321neo, co pozwoli linii Wizz Air na obsługę w sumie 17 tras do 12 krajów z Wrocławia oraz podwojenie liczby dostępnych siedzeń w ofercie.

170 tras Wizz Air z Polski

Wizz Air obecnie oferuje z Polski siatkę ponad 170 niskokosztowych tras, łącząc pasażerów z 28 krajami z 10 polskich lotnisk.

Od rozpoczęcia działalności w Polsce linia przewiozła ponad 115 milionów pasażerów z polskich portów lotniczych, a w 2024 roku wykonała blisko 60 tysięcy lotów. W tym roku do polskiej floty ma dołączyć w sumie pięć nowych Airbusów A321neo.

Dzięki nowym trasom oraz dodaniu samolotu do bazy we Wrocławiu, podwajamy liczbę siedzeń, oferując bardziej przystępne opcje podróży oraz tworząc nowe miejsca pracy. Pozwoli to nam zwiększyć udział w rynku we Wrocławiu do 22% zimą 2025 roku. Piotr Trawka, Network Officer w Wizz Air.

Rozwój Wizz Air we Wrocławiu to także 40 nowych miejsc pracy w samej linii oraz ponad 300 miejsc pracy w branżach pokrewnych.

- To szczególnie dobra informacja, ponieważ zbiega się z trwającą przebudową części operacyjnej, która ułatwi nam obsługę wzrastającej liczby obsługiwanych pasażerów, jak i połączeń lotniczych - podkreśla Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego we Wrocławiu.

Więcej lotów z Wrocławia. Wizz Air uruchamia 7 nowych tras i skieruje do bazy drugi samolot. materiały prasowe

