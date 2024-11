Spis treści: 01 Nowe kierunki z Katowic od Wizz Air

02 Loty z Katowic - gdzie polecimy?

03 Lotnisko rośnie w oczach

Nowe kierunki z Katowic od Wizz Air

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach to jedno z najważniejszych lotnisk w regionie dla węgierskich linii Wizz Air. Przewoźnik zdecydował się na rozbudowę posiadanej tam bazy samolotów i już w przyszłym roku śląskie lotnisko będzie bazować nowy samolot w fioletowo-białych barwach.

A skoro o nowym samolocie mowa, to pasażerowie mogą szykować się już na nowe loty z Katowic. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez linie, w przyszłym roku zostaną zainaugurowane 4 nowe połączenia. Co ważne, loty te zapowiadają się naprawdę świetnie.

Loty z Katowic - gdzie polecimy?

Po zbazowaniu nowego samolotu w Katowicach przewoźnik zacznie wprowadzać do siatki połączeń nowe loty. Pierwszy kierunek zostanie uruchomiony 1. czerwca 2025 roku i będzie to lot do Kiszyniowa, czyli stolicy Mołdawii.

Loty do Kiszyniowa z Katowic będą realizowane 4 razy tygodniowo - we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Wylot z Katowic odbędzie się o 6:30, a lądowanie w Mołdawii zaplanowano na 9:05.

Druga trasa rozpocznie się 2. czerwca - do włoskiej Pizy. Węgierski przewoźnik zaoferuje 3 połączenia tygodniowo, w poniedziałki, środy i piątki - samolot startować będzie o 6:30, a na włoskiej ziemi wylądujemy o 8:25.

Trzecia trasa to Madryt, która rozpocznie się dzień później, bo 3. czerwca. Do stolicy Hiszpanii polecimy z Katowic 3 razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty (start o 15:55, lądowanie o 19:15).

Na koniec czwarte połączenie, tym razem poza Europę. Z Katowic polecimy bowiem do Agadiru w Maroko. Na to połączenie pasażerowie będą musieli poczekać najdłużej, bo rozpocznie się 28 października 2025 roku. Trasa będzie realizowana we wtorki i soboty. Wystartujemy z samego rana, bo o 6:15, a wylądujemy na miejscu o 11:10.

Podsumowując, nowe loty z Katowic na 2025 rok to:

Kiszyniów

Piza

Madryt

Agadir

Lotnisko rośnie w oczach

Wszystko wskazuje na to, że rok 2024 zostanie na lotnisku w Katowicach zakończony z rekordową liczbą pasażerów. Jeszcze w październiku udało się obsłużyć ponad 500 tysięcy osób, a wszystkie estymacje wskazują, że do końca roku liczba odprawionych osób przekroczy barierę 6,2 miliona.

To świetny wynik, który w kolejnym roku może i tak zostać poprawiony. Choć Wizz Air ma swoje problemy z silnikami i wycofaniem części floty, to nie rezygnuje z ważnej bazy w Polsce. Nowe loty z pewnością pomogą dołożyć sporą cegiełkę do budowania dobrego wyniku za rok.