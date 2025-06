Airbus A220. Co to za samolot i ile ma miejsc?

Model A220-100 został skonstruowany z myślą o przewożeniu od 108 do 133 pasażerów , podczas gdy jego większy odpowiednik, A220-300, jest zdolny do transportowania od 130 do 160 pasażerów . Obydwa wykorzystują innowacyjne silniki Pratt & Whitney PW1500G, które są znane ze swojej wyjątkowej efektywności paliwowej oraz niskiego wpływu na środowisko naturalne.

Zaprojektowane z myślą o przyszłości, samoloty Embraer E2 charakteryzują się skrzydłami o optymalizowanej aerodynamice, z zaokrąglonymi końcówkami, co przekłada się na znaczące oszczędności paliwa. Maksymalna masa startowa tych maszyn waha się od 44,6 do 62 ton, co pozwala na osiągnięcie zasięgu od 3700 do 4800 kilometrów.