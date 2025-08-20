Rodzinny tablet z matowym ekranem - HUAWEI MatePad 11.5 2025 debiutuje w Polsce!

Zawsze wyraźny obraz

Matowy ekran LCD o przekątnej 11,5 cala, rozdzielczości 2456 × 1600 i proporcjach 3:2 zapewnia niezwykle szczegółowy obraz i wysoki komfort zarówno podczas pracy, nauki, jak i rozrywki. Warstwa antyrefleksyjna eliminuje 99% zakłóceń świetlnych i zmniejsza odbicia aż o 60%, a jasność 600 nitów oraz adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz pozwalają cieszyć się doskonałą widocznością nawet w mocnym świetle dziennym.

Skutecznie chroni wzrok

Ekran urządzenia redukuje emisję niebieskiego światła i migotanie oraz automatycznie dopasowuje jasność do warunków otoczenia. Zastosowanie polaryzacji cyrkularnej sprawia, że wyświetlane światło jest bardziej naturalne i łagodne, co zmniejsza zmęczenie wzroku nawet podczas wielogodzinnego użytkowania - również w okularach przeciwsłonecznych. Skuteczność ochrony wzroku potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circular Polarization) oraz SGS (Low Visual Fatigue).

Dopełnieniem wizualnych wrażeń jest system czterech głośników wspieranych przez algorytmy Huawei Histen 9.0. Filmy i muzyka zyskują nową jakość, a użytkownik słyszy więcej - wyraźniej i głębiej.

Zaawansowane notowanie i kreatywność

Tablet, po podłączeniu klawiatury i rysika HUAWEI M-Pencil (3. generacji), zmienia się w kompaktowy notebook, idealny do nauki, pracy czy twórczych projektów. Klawiatura może działać niezależnie, co umożliwia swobodne korzystanie np. na kolanach, podczas gdy tablet pozostaje na stoliku. Idealnie sprawdzi się to na wykładzie, w bibliotece czy w podróży. Natomiast rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji) sprawia, że odręczne notatki, szkice czy diagramy stają się wyjątkowo intuicyjne i naturalne. Matowy ekran zapewnia wrażenie pisania niczym na papierze, a czuły na poziom nacisku rysik daje pełną precyzję zarówno podczas notowania, rysowania jak i kreatywnych ćwiczeń rozwojowych dla dzieci.

Użytkownicy mogą jednocześnie nagrywać spotkanie i robić odręczne notatki, które następnie, dzięki wsparciu AI, mogą być przekształcane w przejrzyste podsumowania. System pozwala na organizację treści, tworzenie map myśli, wyróżnianie fragmentów oraz wygodne udostępnianie materiałów. To jak cyfrowy notatnik, planer i szkicownik w jednym.

Mobilność i długi czas pracy

Nowa, zintegrowana z aparatem, antena Wi-Fi zwiększa przepustowość do 30% i zapewnia stabilny sygnał 360°. Wbudowana bateria o pojemności 10 100 mAh pozwala na 14 godzin nieprzerwanego oglądania filmów. Obsługa szybkiego ładowania HUAWEI SuperCharge o mocy 40 W umożliwia szybkie uzupełnienie energii. Pomimo tak dużej baterii, tablet waży zaledwie 515 g i ma jedynie 6,1 mm grubości, dzięki czemu bez problemu mieści się w torbie czy plecaku. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej i fioletowej.

Bezpieczeństwo i wygoda dla całej rodziny

Urządzenie zaprojektowano z myślą o wszystkich domownikach - zarówno dorosłych, jak i najmłodszych. Funkcja Kącik dla dzieci pozwala rodzicom zarządzać dostępem do treści i aplikacji, wyznaczyć maksymalny czas korzystania czy długość sesji. Dostępne są tu także funkcje ochrony wzroku, czyli filtr światła niebieskiego oraz tryb e-książki, który imituje wygląd drukowanej strony. Specjalne alerty pomogą dziecku utrzymywać prawidłową posturę podczas korzystania z tabletu i ostrzegą, gdy otoczenie będzie zbyt jasne lub ciemne. Dzięki zabezpieczeniu hasłem, tablet można bez obaw oddać w ręce najmłodszych - bez ryzyka ekspozycji na nieodpowiednie treści czy nadmiernego obciążenia wzroku. Funkcje powiększania czcionki i ikon sprawiają, że MatePad pozostaje przyjazny również dla starszych użytkowników, czyniąc tablet uniwersalnym narzędziem dla całej rodziny.

Wydajność i wielozadaniowość

HUAWEI MatePad 11.5 2025 został wyposażony w 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Obsługuje jednocześnie nawet cztery aplikacje - dwie w formie okien kafelkowych i dwie jako pływające. Dzięki temu równolegle można np. edytować e-maile podczas czatowania, oglądać filmy w czasie zakupów online lub robić notatki w trakcie czytania.

Darmowa aplikacja Notatki Huawei umożliwia edytowanie, organizowanie i eksportowanie zapisków. Przesyłanie tekstów, obrazów, linków i plików między aplikacjami oraz urządzeniami jest niezwykle proste dzięki metodzie "przeciągnij i upuść". Matowy ekran w połączeniu z rysikiem i bezpłatną aplikacją GoPaint spełnią wszystkie wymagania osób, które lubią rysować. Ten zestaw pozwala na tworzenie nawet w 240 warstwach oraz eksplorację różnych technik i stylów.

Bogaty ekosystem i dostęp do aplikacji

Tablet umożliwia łatwą integrację z innymi urządzeniami Huawei. AppGallery zapewnia szeroki wybór aplikacji z kategorii: styl życia, podróże, zakupy, rozrywka i finanse. Użytkownicy mogą korzystać także z usług chmurowych Huawei, przeglądarki oraz asystentki Celia. Co istotne, dostęp do aplikacji Google jest również możliwy.

Ceny, dostępność i promocje

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MatePad 11.5 2025 w wersji 8 GB / 256 GB wynosi 1799 zł dla zestawu z klawiaturą oraz 1999 zł, gdy do tabletu dołączone są klawiatura i rysik. W okresie od 20 sierpnia do 5 października 2025 r. trwa specjalna oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena będzie obniżona o 200 zł, do 1599 zł lub 1799 zł - w zależności od zestawu.

Tablety będą dostępne w dwóch kolorach: szarym i fioletowym. Nabyć je można u partnerów biznesowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet oraz u operatorów sieci Plus, Orange i Play. Urządzenia można także kupić w sklepie huawei.pl jak również w oficjalnej Strefie Marki na Allegro. Na klientów sklepu huawei.pl czeka specjalny rabat dla studentów, powitalny bonus za zapisanie się na newsletter i możliwość rozłożenia płatności na raty.

Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły oferty dostępne są u sprzedawców.

O Huawei Consumer Business Group

Huawei jest jednym z czołowych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Usługi i urządzenia Huawei dostępne są w ponad 170 krajach i korzysta z nich ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie. Huawei Consumer Business Group (CBG), jedna z trzech grup biznesowych firmy, oferuje konsumentom w Polsce szeroką gamę produktów, które dzięki zaawansowanym technologiom, ułatwiają codzienne życie. Portfolio Huawei zawiera szeroki wachlarz produktów: smartfony, laptopy, tablety, monitory, smartwatche, opaski sportowe, bezprzewodowe słuchawki, głośniki, routery czy rozwiązania chmurowe. Od 2019 roku Huawei intensywnie rozwija swój autorski ekosystem Huawei Mobile Services oraz sklep z aplikacjami AppGallery, który w skali świata oferuje dostęp do ponad 177 tysięcy aplikacji zintegrowanych z HMS, w tym ponad 8000 aplikacji w języku polskim. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 580 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu technologii teleinformatycznych, a motto marki "Make it possible" jest gwarancją stałego wysiłku firmy w dostarczaniu użytkownikom na całym świecie najnowocześniejszych, innowacyjnych technologii, urządzeń i usług. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Huawei Consumer Business Group: consumer.huawei.com/pl/.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Huawei Consumer BG, śledź nas na:

Źródło informacji: HUAWEI

Artykuł sponsorowany