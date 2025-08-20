Akurat nagrywali, gdy nagle w lokal wbiło się auto. Film obiegł sieć

Nagłe zdarzenie w restauracji pokazało, jak szybko spokojne popołudnie może zamienić się w chwile grozy. Influencerzy kulinarni akurat nagrywali recenzję dań z menu, gdy tuż koło nich w lokal wbiło się w auto. Film z wypadku trafił do sieci. Tego rodzaju incydenty zdarzają się coraz częściej, a śledczy wymienili możliwe przyczyny.

Influencerzy mieli dużo szczęścia. Skończyło się na kilku szwach. Inne podobne przypadki często niosły za sobą ofiary śmiertelne.
Influencerzy mieli dużo szczęścia. Skończyło się na kilku szwach. Inne podobne przypadki często niosły za sobą ofiary śmiertelne.

Chwile grozy w restauracji. Nagranie obiegło internet

Co może się stać w spokojne sobotnie popołudnie, podczas spędzania czasu w knajpce, gdzie słychać jedynie odgłosy radia, sztućców i krzątaniny kelnerów? Otóż jak się okazuje - wiele. Na przykład do lokalu może "wjechać" auto. Właśnie taka historia spotkała dwójkę influencerów kulinarnych, którzy przeżyli chwile grozy podczas wizyty w jednej z restauracji.

Nina Unrated oraz Patrick Blackwood, którzy na co dzień zajmują się m.in. recenzowaniem lokali gastronomicznych i dzieleniem się w mediach społecznościowych opiniami na temat serwowanego w nich jedzenia, nagrywali właśnie materiał w lokalu o nazwie CuVees Culinary Creations w Houston w USA.

Podczas gdy kamera rejestrowała, jak influencerzy próbują dania z restauracyjnego menu, w lokalu rozległ się huk - tuż obok nich w lokal "wbiło się" auto. Nagranie ze zdarzenia zostało udostępnione zarówno przez influencerów, jak i przez restaurację - i szybko obiegło internet.

Samochód wbił się w lokal. Mogło skończyć się tragedią

Poszkodowani relacjonowali później, że SUV nagle wjechał w witrynę lokalu, zatrzymując się tuż obok stolika, przy którym siedzieli. Świadkowie podali, że zdarzenie trwało kilka sekund i nikt nie miał czasu na reakcję. Szkło z rozbitego okna oraz znajdujące się na stolikach jedzenie rozsypały się po pomieszczeniu, uszkodzeniom uległo też wyposażenie restauracji.

Unrated i Blackwood zostali przewiezieni do szpitala, gdzie zajęli się nimi lekarze. W mediach społecznościowych influencerzy zapewnili jednak swoich obserwatorów, że ich stan jest stabilny, mieli jedynie założone szwy, ale nadal są w szoku po tak niespodziewanym wydarzeniu.

- W sobotnie popołudnie doszło do nieoczekiwanego wypadku, kiedy samochód wjechał w naszą restaurację. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń! - poinformowała restauracja CuVees Culinary Creations.

Auta wjeżdżają w budynki. Brak rozwagi za kierownicą, wypadek lub celowe działanie

To nie pierwsze tego typu zdarzenie - szczególnie w USA w ostatnich latach zanotowano wiele takich wypadków. Na przykład w Minnesocie mężczyzna wjechał w patio restauracji Park Tavern w St. Louis Park, zabijając i raniąc kilka osób. W New Hampshire samochód wbił się przez ścianę do wnętrza zatłoczonego baru Looney Bin Bar & Grill, raniąc kilkanaście osób. W Illinois SUV wjechał nagle do środka restauracji Chicago Oyster House. Doszło do zniszczeń w lokalu, ale nikt nie ucierpiał.

Takie przykłady można mnożyć. Co jest powodem takich wypadków? Według ustaleń śledczych za wspomnianymi wydarzeniami stały różne czynniki, m.in. pomylenie gazu z hamulcem, próba uniknięcia kolizji drogowej, a nawet celowe działanie.

Brak rozwagi za kierownica mógł skończyć się tragicznie. Policja apeluje o ostrożność

