Chwile grozy w restauracji. Nagranie obiegło internet

Co może się stać w spokojne sobotnie popołudnie, podczas spędzania czasu w knajpce, gdzie słychać jedynie odgłosy radia, sztućców i krzątaniny kelnerów? Otóż jak się okazuje - wiele. Na przykład do lokalu może "wjechać" auto. Właśnie taka historia spotkała dwójkę influencerów kulinarnych, którzy przeżyli chwile grozy podczas wizyty w jednej z restauracji.

Nina Unrated oraz Patrick Blackwood, którzy na co dzień zajmują się m.in. recenzowaniem lokali gastronomicznych i dzieleniem się w mediach społecznościowych opiniami na temat serwowanego w nich jedzenia, nagrywali właśnie materiał w lokalu o nazwie CuVees Culinary Creations w Houston w USA.

Podczas gdy kamera rejestrowała, jak influencerzy próbują dania z restauracyjnego menu, w lokalu rozległ się huk - tuż obok nich w lokal "wbiło się" auto. Nagranie ze zdarzenia zostało udostępnione zarówno przez influencerów, jak i przez restaurację - i szybko obiegło internet.

Samochód wbił się w lokal. Mogło skończyć się tragedią

Poszkodowani relacjonowali później, że SUV nagle wjechał w witrynę lokalu, zatrzymując się tuż obok stolika, przy którym siedzieli. Świadkowie podali, że zdarzenie trwało kilka sekund i nikt nie miał czasu na reakcję. Szkło z rozbitego okna oraz znajdujące się na stolikach jedzenie rozsypały się po pomieszczeniu, uszkodzeniom uległo też wyposażenie restauracji.

Unrated i Blackwood zostali przewiezieni do szpitala, gdzie zajęli się nimi lekarze. W mediach społecznościowych influencerzy zapewnili jednak swoich obserwatorów, że ich stan jest stabilny, mieli jedynie założone szwy, ale nadal są w szoku po tak niespodziewanym wydarzeniu.

- W sobotnie popołudnie doszło do nieoczekiwanego wypadku, kiedy samochód wjechał w naszą restaurację. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń! - poinformowała restauracja CuVees Culinary Creations.

Auta wjeżdżają w budynki. Brak rozwagi za kierownicą, wypadek lub celowe działanie

To nie pierwsze tego typu zdarzenie - szczególnie w USA w ostatnich latach zanotowano wiele takich wypadków. Na przykład w Minnesocie mężczyzna wjechał w patio restauracji Park Tavern w St. Louis Park, zabijając i raniąc kilka osób. W New Hampshire samochód wbił się przez ścianę do wnętrza zatłoczonego baru Looney Bin Bar & Grill, raniąc kilkanaście osób. W Illinois SUV wjechał nagle do środka restauracji Chicago Oyster House. Doszło do zniszczeń w lokalu, ale nikt nie ucierpiał.

Takie przykłady można mnożyć. Co jest powodem takich wypadków? Według ustaleń śledczych za wspomnianymi wydarzeniami stały różne czynniki, m.in. pomylenie gazu z hamulcem, próba uniknięcia kolizji drogowej, a nawet celowe działanie.

Brak rozwagi za kierownica mógł skończyć się tragicznie. Policja apeluje o ostrożność Policja materiały prasowe