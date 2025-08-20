Topniejące lodowce odsłaniają coraz więcej. Jest nowe odkrycie

Teraz badacze poinformowali o kolejnym znalezisku. Odkrycia dokonano w Norwegii. Tamtejsze lodowce regularnie stają się miejscem identyfikacji odsłoniętych przez lód artefaktów, głównie ze względu na projekt badawczy Glacier Archaeology Program - "Secrets of the Ice". Kilka dni temu pracujący przy nim archeolodzy poinformowali, że podczas corocznego procesu badania topniejących lodowców w poszukiwaniu zabytków odnaleźli rzecz unikatową.

Odkrycie na lodowcu w Norwegii. Unikat na skalę światową

W topniejącym lodzie lodowców Jotunheimen National Park, około 260 km na północny zachód od Oslo, badacze natrafili na fragmenty bardzo dobrze zachowanej skórzanej sieci, używanej w czasach wikingów (ok. VIII-XI w.) do przewożenia towarów na grzbiecie konia. Naukowcy wyjaśniają, że to bardzo wartościowe odkrycie, gdyż standardowo przedmioty tego typu ulegają szybkiemu rozkładowi i stanowią rzadkość podczas wykopalisk archeologicznych. To właśnie lodowce, bagna i muł stanowią miejsca najczęstszych znalezisk artefaktów z materiałów organicznych.

Jeśli chodzi o odkrytą teraz sieć, jej zakonserwowane przez lód elementy zawierają skórzane pętle i węzły, co pozwala na lepsze zrozumienie konstrukcji i funkcji przedmiotu. Badacze podkreślają przy tym, że ta odkryta w Norwegii siatka z epoki wikingów to unikat na skalę światową - nie znaleziono podobnej w żadnym innym miejscu. Skąd więc znane jest przeznaczenie tego przedmiotu?

- Podobnych sieci używano w Norwegii jeszcze w nie tak odległych czasach, więc znamy ich przeznaczenie: służyły do przechowywania towarów i były przywiązywane do jucznych koni w celu transportu - wyjaśnili badacze z "Secrets of the Ice".

Nie tylko sieć z czasów wikingów. Topniejący lód ujawnia kolejne zabytki

Zaangażowani w "Secrets of the Ice" badacze przekazali na profilu na Facebooku, że nowe znalezisko jest w zasadzie kontynuacją wielkiego odkrycia z początków uruchomienia projektu. W sierpniu br. dwa zespołu archeologów wyruszyły bowiem najpierw w miejsce, gdzie już w 2011 roku odnaleziono pierwsze elementy tej samej sieci sprzed ponad 1000 lat. Dzięki nowym fragmentom, z uwidocznionymi węzłami, możliwe będzie pełniejsze odtworzenie oryginalnego artefaktu, co pozwoli lepiej zrozumieć techniki transportowe wikingów.

- Każdy dodatkowy fragment, który uda się uratować, przybliża nas do pełnej rekonstrukcji tego niezwykłego artefaktu. Historia dosłownie pisze się na naszych oczach - powiedział archeolog Lars Holger Pilø.

Podczas tegorocznych badań lodowców archeolodzy znaleźli też inne zabytki poza fragmentami unikatowej sieci mocowanej na grzbiecie zwierzęcia jucznego. "Secrets of the Ice" wymienia tu także żelazny grot strzały z czasów wikingów, który leżał na skraju topniejącego lodu, a jego historia prawdopodobnie jest związana z polowaniem na renifery. Badacze przekazali także, że znaleźli coś w miejscu, którego nigdy wcześniej nie badano - drewniany artefakt, który prawdopodobnie był częścią łuku lub strzały. Jak zaznaczają specjaliści, to ciekawe znalezisko, które daje bardzo obiecujący początek eksploracjom nowej lokalizacji. "Secrets of the Ice" dokumentuje swoje działania na Facebooku oraz na stronie internetowej. Znaleźć tam można szczegółowe informacje o zakresie prac, znaleziskach oraz inne dane dotyczące projektu.

