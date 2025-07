Większość błękitnych kamieni w Stonehenge to albo stojące pionowo głazy, albo ich fragmenty zakopane w ziemi. Tymczasem Newall boulder to pojedynczy "okruch", mierzący 22 × 15 × 10 cm, który trafił do prywatnej kolekcji podpułkownika Hawleya po kierowanych przez niego wykopaliskach. To właśnie ten właśnie kamień był przez dekady traktowany jako "tester". Jeśli pochodziłby z naturalnego transportu przez lodowiec, miałby potwierdzać taką hipotezę dla wszystkich błękitnych kamieni.

Ale nowe analizy petrograficzne i geochemiczne, opublikowane w Journal of Archaeological Science: Reports , wskazują na co innego. Kamień niemal idealnie odpowiada skałom z tzw. Rhyolite Group C z Craig Rhos-y-Felin w Walii . Jego kształt przypomina czubki tamtejszych słupów ryolitowych oraz zakopany w Stonehenge fragment znany jako monolit 32d .

Źródło: phys.org

Publikacja: Richard E. Bevins i in., The enigmatic "Newall boulder" excavated at Stonehenge in 1924: New data and correcting the record, Journal of Archaeological Science: Reports (2025). DOI: 10.1016/j.jasrep.2025.105303