Budowa estakady, która już teraz nosi miano najwyższej w Polsce, wchodzi w decydującą fazę. Trasa ekspresowa S19 na odcinku Babica-Jawornik wznosi się nad malowniczymi dolinami Podkarpacia, a kierowcy w przyszłości pojadą tam prawie 100 metrów nad ziemią. To element strategicznego szlaku Via Carpatia, który ma połączyć północ i południe Europy.

Estakada wysoka jak wieżowiec

Największym wyzwaniem i jednocześnie wizytówką całej inwestycji jest estakada ES-26, budowana między miejscowościami Żarnowa i Godowa. Jej filary osiągają wysokość około 80 metrów, czyli tyle, ile mierzy 26-piętrowy wieżowiec. Konstrukcja będzie miała 1082 metry długości i 29 metrów szerokości. To ośmioprzęsłowy obiekt, który wkomponowano w górzysty krajobraz z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii inżynieryjnych. Do budowy używane są dwustronne wózki nawisowe, a sam proces betonowania nawisowego obejmuje rekordową w Polsce rozpiętość 188 metrów pomiędzy podporami.

Wykonawcą prac jest firma Intercor, która ma już na koncie inne wymagające realizacje, lecz ta staje się absolutnym rekordem. Cały odcinek S19 liczy ponad 11,5 km i obejmie m.in. węzeł Żarnowa-Strzyżów oraz miejsce obsługi podróżnych Jawornik.

To najbardziej spektakularna droga w Polsce. Aż 30 proc. odcinka Babica -Jawornik stanowią estakady. Darek Delmanowicz (PAP) PAP

Krótszy czas i większe bezpieczeństwo

Budowa ruszyła jesienią 2023 roku i jest obecnie zaawansowana w ponad 58 procentach. Zakończenie zaplanowano na drugą połowę 2026 roku, choć w niektórych materiałach pojawia się informacja o wcześniejszym terminie, w połowie 2026. Koszt całej inwestycji przekracza 1,2 miliarda złotych. To ogromne przedsięwzięcie, które ma nie tylko skrócić czas podróży w regionie, lecz także podnieść bezpieczeństwo na drodze.

Via Carpatia, której częścią jest odcinek Babica-Jawornik, to międzynarodowy korytarz transportowy biegnący od litewskiej Kłajpedy aż po greckie Saloniki. W Polsce będzie miał około 700 km długości, łącząc województwa od Podlasia po Podkarpacie. Odcinek budowany dziś w sercu Karpat jest jednym z najbardziej malowniczych fragmentów całej trasy.

Estakada ES-26 to nie tylko inżynieryjny rekord, ale też symbol ambicji. Gdy za niespełna dwa lata pierwsze samochody pojadą 100 metrów nad ziemią, kierowcy naprawdę będą mieli okazję podziwiać zapierające dech widoki.

Źródła: Buduje się w Polsce/Facebook, portalsamorzadowy.pl

