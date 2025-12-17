Tatuaże sprzed tysiącleci. Odkryli ślady "duchowości" zapisane na skórze

Karolina Majchrzak

Archeolodzy po raz pierwszy dokładnie przyjrzeli się praktykom tatuowania w starożytnej Nubii - krainie rozciągającej się wzdłuż Nilu, na terenach dzisiejszego Sudanu i Egiptu. W badaniu opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie PNAS naukowcy z Uniwersytetu Missouri-St. Louis zbadali ponad 1000 ludzkich szczątków sprzed dwóch tysięcy lat.

Archeolog pochylony nad wykopaliskami, otoczony szczątkami i narzędziami do badań, na górze obrazu widoczna ilustracja dłoni z tatuażami o geometrycznych wzorach.
Artystyczna rekonstrukcja tatuaży na dłoni dorosłej kobiety.Mary Nguyen. ©2025 Uniwersytet Missouri w St. Louis (UMSL)123RF/PICSEL

Analizowane próbki pochodziły z trzech stanowisk archeologicznych datowanych od około 350 r. p.n.e. do 1400 r. n.e. w dolinie Nilu na terenie współczesnego Sudanu. Celem badaczy było określenie zasięgu, rozpowszechnienia i demografii tatuaży w starożytnej Nubii. Efekt? Odkrycie, które nie tylko podwoiło liczbę znanych przypadków tatuaży w dolinie Nilu, ale też ujawniło ich duchowe znaczenie.

To najstarsze tatuaże chrześcijańskie

Zespół kierowany przez dr Anne Austin zastosował obrazowanie wielospektralne, pozwalające wykryć pigment w zachowanej tkance. W ten sposób udało się zidentyfikować tatuaże u 27 osób - mężczyzn, kobiet, a nawet dzieci. Co zaskakujące, najwięcej przykładów pochodzi z okresu średniowiecznego, gdy w Nubii panowało już chrześcijaństwo.

Oznacza to, że wraz z jego nadejściem tatuaże nie zniknęły, a jedynie zmieniły formę. Zamiast dawnych wzorów złożonych z rombów i krzyżujących się linii na dłoniach pojawiły się tatuaże na twarzy, często o charakterze religijnym, prawdopodobnie symbolizujące przynależność religijną lub ochronę duchową.

Tatuaże nie zniknęły wraz z nadejściem nowej wiary - po prostu się zmieniły
tłumaczy dr Austin.

Tatuaże wykonywane nożem

Badacze ustalili też, że tatuaże wykonywano nie igłą, lecz nożem - ślady nacięć i sposób rozprowadzenia barwnika sugerują, że pigment wprowadzano poprzez płytkie rozcięcia skóry. To czyni znalezisko jednym z najstarszych przykładów rytuałów ciała o charakterze chrześcijańskim i jak podkreślają badacze, to "coś więcej niż tylko odkrycie archeologiczne".

Każdy z tych tatuaży to głos z przeszłości, który mówi o tożsamości, wierze i relacjach międzyludzkich w czasach, gdy kultura i religia wzajemnie się przenikały
podkreślają autorzy publikacji.
