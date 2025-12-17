Jak informuje serwis Defence24.pl. przetarg został opublikowany w trybie konkurencyjnym, co pozwala na szerokie uczestnictwo potencjalnych dostawców. Zamawiający, czyli Gmina Sosnowiec, oczekuje dostarczenia kompletnego systemu w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od podpisania umowy. Maksymalna wartość zamówienia wynosi 2,87 mln złotych netto. To stosunkowo niedużo w porównaniu do wojskowych zakupów, ale jest to znacząca kwota jak dla samorządu miejskiego.

Kluczowym elementem jest nośnik systemu. Ma to być fabrycznie nowy pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku, w kolorze białym, szarym lub czarnym. Masa pojazdu ma wynosić od 3,5 do 5 ton, a zabudowa odpowiadać typom L3H2 lub L4H3, co wskazuje na standardowy van dostawczy.

Sosnowiec będzie miał system walki radioelektronicznej

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące samego systemu antydronowego nie są publicznie dostępne ze względu na wrażliwy charakter technologii. Wiadomo jednak, że w kryteriach oceny ofert premiowane są dodatkowe elementy, takie jak telefon satelitarny, radiotelefon bazowy i ręczny, detektor radiowy, radarowy oraz optyczny, oprogramowanie C2 do zarządzania i sterowania, a także dwa ręczne jammery do zakłócania sygnałów dronów.

Choć oficjalne uzasadnienie przetargu nie jest podane, zakup taki nie dziwi. W obliczu coraz większego zagrożenie z tytułu dronów, miasta poważniej myślą o wzmacnianiu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej. Drony coraz częściej wykorzystywane są nie tylko w celach militarnych (jak w konflikcie na Ukrainie), ale też do nielegalnego rozpoznania, przemytu czy potencjalnych ataków terrorystycznych.

miasta myślą o wzmacnianiu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

W Polsce służby mundurowe, takie jak Policja czy Straż Graniczna, już od kilku lat nabywają systemy antydronowe, a wojsko rozwija własne rozwiązania, np. współpracując z polską firmą Advanced Protection Systems (APS) przy systemie SKYctrl.

Samorządy miejskie, jak Sosnowiec, mogą widzieć w takim sprzęcie narzędzie do ochrony obiektów użyteczności publicznej, wydarzeń masowych czy monitorowania przestrzeni powietrznej nad miastem. Mobilny charakter systemu pozwala na szybkie reagowanie w różnych lokalizacjach.

Polskie miasta zmienią się w twierdze

Podobne inwestycje obserwujemy od jakiegoś czasu w wielu miastach Europy, od policyjnych systemów "dron kontra dron" po wojskowe moduły kinetyczne i niekinetyczne.

Jak tłumaczą eksperci, w obliczu hybrydowych zagrożeń, ochrona przed tanimi, masowo produkowanymi BSP staje się priorytetem nie tylko dla armii, ale też dla cywilnej administracji. Przetarg w Sosnowcu pokazuje, że nawet średniej wielkości miasta zaczynają traktować obronę antydronową jako element codziennego bezpieczeństwa.

