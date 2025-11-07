Wrześniowy atak rosyjskich dronów na Polskę pokazał, że nasz kraj nie ma jeszcze odpowiedniego systemu ochrony przed tego typu nalotami, choć reakcja była konkretna. To się wkrótce zmieni. Niebo naszego kraju ochroni system antyndronowy MEROPS, który zostanie rozlokowany we wschodniej części państwa.

System antydronowy MEROPS ochroni polskie niebo przed dronami

MEROPS (skrót od Multispectral Extended Range Optical Sight) to zaawansowany system antydronowy, który to jednak nie został nabyty przez Wojsko Polskie. Rozwiązanie trafi do naszego kraju w ramach kontrybucji NATO związanych z ochroną wschodniej flanki.

System MEROPS to rozwiązanie tureckie opracowane przez firmę Aselsan. Jest on zdolny do namierzania oraz zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. System łączy się z innymi jednostkami, które dostają konkretne informacje o rozpoznanych dronach. Następnie można podjąć działania związane z ich zestrzeleniem.

Rozwiń

Decyzja zapadła na podstawie obecnej sytuacji związanej nie tylko z wojną na Ukrainie, ale również prowokacji, których we wrześniu dopuściła się Rosja w naszym kraju. MEROPS ma chronić niebo wschodniej części Polski. Trafi także do Rumunii oraz Danii.

To, co daje nam ten system, to zdolność bardzo dokładnego wykrywania (dronów). Jest w stanie wykryć i zneutralizować je niższym kosztem, niż w przypadku lotu samolotu F-35 i zestrzelenia z użyciem pocisku rakietowego

Polska musi stworzyć własny mur antydronowy na rosyjskie drony

Prace nad polskim murem antydronowym przyspieszają, co potwierdzał już wcześniej wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W tym tygodniu głos w tej sprawie zabrał także wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.

Polska zacznie budować własny system antydronowy w ciągu najbliższych miesięcy, nie czekając na budowę "muru dronów", jaki ma opracować Unia Europejska

Wspomniany mur antydronowy ma być jasnym sygnałem w stronę Kremla, że polskie niebo oraz jakiegokolwiek kraju sojuszniczego nie może być naruszane.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press