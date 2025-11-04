Rosyjska platforma wiertnicza zaatakowana. Ukraińcy pokazali nagranie

Jak podała Marynarka Wojenna Ukrainy, atak miał miejsce w nocy 1/2 listopada. Platforma miała być punktem działań dla jednego z oddziałów rosyjskich służb specjalnych. W ataku miała zostać zniszczona przynajmniej jedna wyrzutnia pocisków przeciwpancernych oraz sprzęt do rozpoznania elektronicznego.

Nie jest znana liczba morskich bezzałogowców, które zaatakowały platformę. Rosyjskie media szacują ją na 6-9. Na filmie widać użycie bezzałogowych pojazdów morskich oraz dronów FPV z ładunkiem wybuchowym. Przynajmniej jeden morski bezzałogowiec z materiałem wybuchowym dopłynął do platformy, a dwa drony FPV dosięgły jej elementów. Siły rosyjskie odparły część ataku amunicją krążącą Lancet i pociskami przeciwpancernymi Kornet.

Jakie drony wykorzystano do ataku?

Część pojazdów morskich sama służyła jako środek uderzenia, a część za platformy transportowe dla latających dronów. Akcja cechowała się wysokim poziomem skoordynowania i pokazuje duże umiejętności ukraińskich żołnierzy w wykorzystaniu bezzałogowych systemów.

Marynarka Wojenna Ukrainy nie zdradziła, jakie bezzałogowce zostały wykorzystane w akcji. Portal Defence Express zauważył, że mogły to być konstrukcje serii Barracuda. Przemawiać ma za tym fakt, że opracowali je żołnierze 40. Samodzielnej Brygady Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej Ukrainy, więc wykorzystanie ich w ramach tej samej struktury wydaje się logiczne. Wcześniej pojawiły się wzmianki, że systemy Barracudy mają używać sztucznej inteligencji.

Bezzałogowiec morski Barracuda materiał zewnętrzny

Inną możliwością są różne rodzaje bezzałogowców Sea Baby. Konstrukcje na nagraniu mają podobny kształt kadłuba do Sea Baby z prawie identyczną nadbudową z małą stacją radarową i antenami. Mają jednak inne komory dla dronów FPV niż te ze znanych odmian Sea Baby.

Ulepszony dron Sea Baby Służba Bezpieczeństwa Ukrainy materiał zewnętrzny

Jest też prawdopodobne, że do ataku na platformę wykorzystano nowe bezzałogowce morskie. To jeden z rodzajów uzbrojenia, które Ukraińcy najmocniej rozwijają w krajowym przemyśle, gdyż pomaga ich utrzymać w walce na Morzu Czarnym.

