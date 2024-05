Sea Baby jeszcze groźniejsze

Reklama

Jak informuje Reuters, powołując się na anonimowe ukraińskie źródło, chodzi konkretnie o wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową Grad, czyli jeden z najpopularniejszych i najszerzej używanych systemów tego rodzaju na świecie, także w Polsce. Oczywiście system ten musiał zostać odpowiednio zmodyfikowany, bo zazwyczaj występuje w wersji 12-, 36-, 40- czy 50-rurowej, tymczasem na opublikowanych zdjęciach można zobaczyć wariant 6-rurowy (po 3 na stronę).



Oznacza to, że Sea Baby są w stanie wystrzeliwać do 6 pocisków jednocześnie, ale jak podkreślają eksperci po analizie dostępnych zdjęć, nie mają one stabilizacji, co znacząco będzie wpływać na precyzję ataku. Niemniej śmiało można zakładać, że w przypadku niepowodzenia ostrzału, jednostkę wciąż można nakierować na cel, by skorzystać z jej opcji "kamikadze", tzn. zniszczyć go eksplozją głowicy bojowej, a w tej roli ukraińskie drony są bezkonkurencyjne.

Wideo youtube

Sea Baby straszą Rosjan już od wielu miesięcy

Przypominamy, że o dronach Sea Baby zrobiło się głośno w połowie października ubiegłego roku, po serii udanych ataków połączonych sił ukraińskiej marynarki wojennej i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na rosyjską bazę morską w Sewastopolu. W sieci pojawiły się nawet nagrania dokumentujące akcję, w ramach której doszło do trafienia dwóch okrętów Kremla - Paweł Dierżawin i korwety klasy Bujan. Na kolejne wykorzystanie eksperymentalnych dronów nawodnych nie trzeba było długo czekać, bo w listopadzie Ukraińcy zatopili z ich pomocą łodzie desantowe klasy Serna projektu 11770 i Shark Ondatra projektu 1176.

Co więcej, Kijów chwalił się dronami "Sea Baby" już w sierpniu, informując o ich wykorzystaniu do głośnego ataku na Most Krymski i przedstawiając je jako "konstrukcję rozwojową całej rodziny bezzałogowych dronów kamikadze". Prace nad nią miały ruszyć zaraz po rosyjskiej inwazji, a produkcja odbywa się w tajnych zakładach rozproszonych na terenie całej Ukrainy, co uniemożliwić ma armii rosyjskiej poważny wpływ na ich wytwarzanie.