Google Pixel 10, 10 Pro, Pro XL i Pro Fold oficjalnie. Znamy polskie ceny.

Dziś zgodnie z zapowiedziami odbywa się konferencja Made by Google, która przyniosła różne nowe produkty. Najważniejsze z nich to cztery nowe smartfony z serii Pixel 10. Trzy z nich mają dopisek "Pro" w nazwach. Zobaczmy sobie polskie ceny telefonów oraz ich specyfikacje techniczne.

Polskie ceny Google Pixel 10, 10 Pro i Pro XL

W Polsce kupimy trzy z czterech nowych smartfonów. Ponownie na naszym rynku zabraknie składanego telefonu Google Pixel 10 Pro Fold, który to jednak będzie dostępny za naszą zachodnią granicą w cenach zaczynających się od 1899 euro (ponad 8 tys. złotych). Polskie ceny pozostałych telefonów widoczne są niżej.

Google Pixel 10 128 GB - 3949 złotych

Google Pixel 10 256 GB - 4399 złotych

Google Pixel 10 Pro 128 GB - 4849 złotych

Google Pixel 10 Pro 256 GB - 5249 złotych

Google Pixel 10 Pro 512 GB - 5849 złotych

Google Pixel 10 Pro 1 TB - 6999 złotych

Google Pixel 10 Pro XL 256 GB - 5699 złotych

Google Pixel 10 Pro XL 512 GB - 6299 złotych

Google Pixel 10 Pro XL 1 TB - 7299 złotych

Warto dodać, że cena Google Pixel 10 Pro XL w podstawowej konfiguracji sprzętowej jest nieco wyższa względem zeszłorocznego modelu 9 Pro XL, ale producent podwoił w nim miejsce na dane do 256 GB, a z opcji 128 GB w tym przypadku zrezygnowano.

Smartfon Google Pixel 10 Pro XL. Google materiały prasowe

Przedsprzedaż nowych telefonów rusza 20 sierpnia. Nowe smartfony objęto aż siedmioletnim wsparciem w postaci aktualizacji oprogramowania, w tym Pixel Drop, czyli uaktualnieniami z nowymi funkcjami. Klienci mogą liczyć również na roczną subskrypcję pakietu Google AI Pro (w przypadku zakupu modeli Pro) o wartości przekraczającej tys. złotych. Wszystkie telefony pracują pod kontrolą najnowszego Androida 16, który jest dostępny od razu po rozpakowaniu.

Najmniejszy Google Pixel 10 z dodatkowym aparatem

Na pierwszy rzut oka nowe telefony bardzo przypominają poprzednią serię, ale w przypadku najtańszego modelu Google Pixel 10 od razu w oczy rzuca się dodatkowy aparat. Producent dołożył trzeci obiektyw i to przybliża kamerę pod względem możliwości do wersji Pro.

Google Pixel 10 ma 6,3-calowy ekran OLED-owy Actua o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Energię dostarcza bateria o pojemności 4970 mAh, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 30 W (do 55 proc. w 30 minut) oraz bezprzewodowe akcesoria PixelSnap zgodne z Qi2 do 15 W. Urządzenie będzie dostępne w dwóch konfiguracjach sprzętowych - 128 lub 256 GB miejsca na dane (w obu z 12 GB RAM-u).

Najtańszy Google Pixel 10 dostał dodatkowy aparat. Google materiały prasowe

Aparat fotograficzny ma główny obiektyw f/1.7 z 48-megapikselowym sensorem. Kamera ultraszerokokątna współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw 5x z 10,8-megapikselowym. Przedni aparat wyposażono w sensor 10,5 MP.

Specyfikacja techniczna Google Pixel 10 Pro i Pro XL

Google Pixel 10 Pro i jego wariant XL to droższe, ale też bogaciej wyposażone smartfony. Urządzenia mają lepszej jakości ekrany Super Actua ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz oraz szczytowej jasności na poziomie do 3300 nitów. W mniejszym modelu umieszczono 6,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280 × 2856 pikseli. W wersji XL ma on przekątną 6,8 cala i rozdzielczość 1344 × 2992 pikseli.

W obu telefonach umieszczono 16 GB pamięci RAM oraz od 128 GB do 1 TB miejsca na dane (w wersji XL od 256 GB). Aparat fotograficzny ma główny obiektyw ze światłem f/1.68, który został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw 5x współpracują z 48-megapikselowymi czujnikami. Nie zabrakło też wsparcia dla nagrywania wideo w jakości 8K. Przednia kamera niezmiennie pozwala robić zdjęcia w jakości do 42 megapikseli.

Smartfon Google Pixel 10 Pro. Google materiały prasowe

Bateria mniejszego telefonu ma pojemność 4870 mAh i wspiera ładowarki o mocy 30 W. W Google Pixel 10 Pro XL akumulator jest nie tylko pojemniejszy (5200 mAh), ale obsługuje też szybsze ładowanie o mocy 45 W (do 70 proc. po 30 minutach) i bezprzewodowe Qi2 25 W. Oczywiście w modelach Pro nie zabrakło dodatkowego czujnika, którym jest termometr znajdujący się obok diody LED aparatu fotograficznego.

Nowy procesor Tensor G5

Za obliczenia we wszystkich czterech smartfonach odpowiada nowy autorski procesor Tensor G5, który jest wspomagany przez układ Titan M2. Co nowego wprowadza udoskonalony czip? Producent opisał to w następujący sposób.

Tensor G5, zaprojektowany z myślą o erze Gemini, wykorzystuje najnowocześniejszą technologię litograficzną. Nowy układ TPU jest nawet o 60 proc. wydajniejszy, co umożliwia najbardziej zaawansowane działanie AI. Wzrosty wydajności dotyczą też wszystkich rdzeni obliczeniowych, w tym CPU, które działają średnio o 34 proc. szybciej

Tensor G5 w połączeniu z nawet 16 GB pamięci RAM i systemem Android 16 zapewnia płynniejszą obsługę wielu zadań oraz lepszą wydajność i niezawodność podczas użytkowania telefonów. Czy jednak dorównuje najnowszym Snapdragonom firmy Qualcomm? To wykażą testy.

Składany smartfon Google Pixel 10 Pro Fold

Ostatnią z nowości jest składany smartfona Google Pixel 10 Pro Fold, który do sprzedaży trafi w październiku. Urządzenie ma główny ekran o przekątnej 8 cali oraz rozdzielczości 2076 × 2156 pikseli i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Drugi wyświetlacz dostępny po złożeniu telefonu ma przekątną 6,4 cala.

Składany smartfon Google Pixel 10 Pro Fold. Google materiały prasowe

Smartfon ma ten sam układ Tensor G5, który jest w pozostałych modelach. Jest on wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 256 GB i więcej miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 5015 mAh, która wspiera ładowanie o mocy 30 W oraz bezprzewodowe 15 W.

Aparat fotograficzny modelu Google Pixel 10 Pro Fold ma trzy obiektywy. Główny współpracuje z 48-megapiselowym czujnikiem. Teleobiektyw 5x został połączony z 10,8-megapiselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 10,5-megapikselowym. Natomiast dwie przednie kamery do selfie mają 10-megapikselowe sensory.

Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania Content Studio