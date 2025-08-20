Google zaprasza na kolejną konferencję, która zostanie poświęcona nowym urządzeniom. Wydarzenie Made by Google zaplanowane na 20 sierpnia będzie można oglądać na żywo w internecie. Jakie produkty zobaczymy?

O której konferencja Made by Google i gdzie oglądać?

Konferencja Made by Google odbędzie się w Nowym Jorku. Oczywiście będzie ją można oglądać na żywo. Ma to być możliwe m.in. na kanale producenta w platformie YouTube. Start przewidziano na godzinę 19:00 czasu w Polsce.

Dzisiejsze wydarzenie poprowadzi amerykański komik i aktor Jimmy Fallon. Jego udział w konferencji został zapowiedziany już w zeszłym tygodniu, ale wtedy jeszcze nie mówiono, że będzie gospodarzem eventu. Prowadzący The Tonight Show wcześniej widziany był ze smartfonem Pixel 10 oraz nowym smartwatchem Google.

Poprzednie konferencje sprzętowe Made by Google prowadził Rick Osterloh, który jest starszym wiceprezesem działów sprzętu i usług w firmie. W trakcie dzisiejszego wydarzenia mają pojawić się także Stephen Curry, Lando Norris i Jonas Brothers. Konferencja zapowiada się więc naprawdę ciekawie i z pewnością jest na co czekać.

Nie tylko smartfony Google Pixel 10

Gwoździem dzisiejszej konferencji Made by Google będą nowe smartfony z serii Pixel 10, co producent potwierdził już kilka tygodni temu. Spodziewamy się czterech nowych telefonów, w tym trzech modeli z dopiskiem Pro. Jeden z nich to składany Pro Fold.

Nowe smartfony Google z zewnątrz będą bardzo podobne do zeszłorocznej serii 9, ale i tak spodziewamy się licznych nowości oraz udoskonaleń i nowych funkcji, które sprawią, że nadchodzące telefony będą jeszcze lepsze. Poniższa zajawka została poświęcona składanemu modelowi Pixel 10 Pro Fold.

Dotychczasowe przecieki wskazują również na inne nowości. Wśród nich są smartwatche z serii Pixel 4 oraz nowe słuchawki bezprzewodowe Buds 2a. Ile będą kosztowały te produktu i kiedy kupimy je w Polsce? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać w niedługim czasie.

