Rosyjski statek towarowy Lady R, objęty amerykańskimi sankcjami za udział w handlu bronią z Koreą Północną, nagle zacumował w porcie Rason. Ma to miejsce po raz pierwszy od dwóch miesięcy. Eksperci nie mają wątpliwości, że jest to wznowienie transferów uzbrojenia dla Rosji.

W tym tygodniu rosyjski statek towarowy Lady R, objęty amerykańskimi sankcjami za udział w handlu bronią, zacumował w porcie Rason na północnym-wschodzie KRLD. Według analizy zdjęć satelitarnych, statek dostarczył kontenery w środę, po czym przygotowywał się do rejsu do rosyjskiego portu Wostocznyj.

To pierwsza taka wizyta od dwóch miesięcy, co eksperci interpretują jako potencjalne wznowienie transferów uzbrojenia. Statek należy do firmy MG-Flot, dawniej Transmorflot LLC, która padła ofiarą restrykcji USA po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, w ramach szerszych sankcji na sektor morski.

Ogromny transport broni z Korei Północnej do Rosji

Lady R zyskał międzynarodową uwagę już w październiku 2023 roku, gdy raporty NK Pro ujawniły jego rolę w schemacie dostaw broni między Rosją a Koreą Północną. Wcześniej, w grudniu 2022, statek zacumował w bazie morskiej Simons Town w Republice Południowej Afryki, gdzie według ukraińskiego wywiadu GUR ładowano na niego broń.

Incydent ten wywołał dyplomatyczny skandal. Wówczas ambasador USA w RPA złożył publiczny protest, gdy świadkowie donosili o nocnych operacjach załadunku pod ścisłą ochroną uzbrojonych strażników. Te wydarzenia podkreślają, jak rosyjska flota wykorzystuje odległe porty do omijania sankcji. Podobne działania obejmują statek Angara, który w sierpniu odwiedził port Wostocznyj, zbiegając się z podejrzanymi lotami do Rason.

    Pyongyang wzmocni Moskwę w wojnie z Ukrainą

    Analizy satelitarne wskazują na gromadzenie kontenerów w Rason od połowy września, co może sugerować przygotowania do załadunku na Lady R jeszcze w tym tygodniu. W czerwcu 2025 roku statek o podobnych parametrach do Lady R ponownie pojawił się w porcie, wzmacniając podejrzenia o regularny przemyt broni na potrzeby wojny na Ukrainie.

    Ukraińscy eksperci z serwisu Defence Express tłumaczą, że rosyjskie porty na dalekim wschodzie stały się kluczowymi punktami dla takich transferów po zaostrzeniu sankcji. Nie jest jasne, co dokładnie przewożą rosyjskie statki do Rason.

      Wiadomo, że kontenery często stoją długo na nabrzeżu, co może oznaczać, że są puste lub służą jako kamuflaż dla innych operacji. Wzrost liczby kontenerów w porcie odnotowany w raportach sugeruje wzrost eksportu broni z KRLD do Rosji. Te działania pogłębiają współpracę między Moskwą a Pjongjangiem, co budzi obawy Zachodu o destabilizację regionu i łamanie rezolucji ONZ.

