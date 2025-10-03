Myśliwce F/A-18 nad Polską. Przyleciały z największego lotniskowca świata
Podczas trwających ćwiczeń NeptunStrike 25-3 nad polskimi wodami terytorialnymi pojawiły się amerykańskie myśliwce F/A-18 Super Hornet. Te maszyny to podstawowe samoloty marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, które bazują na największym lotniskowcu na świecie - Gerald H. Ford.
Nowe myśliwce nad Polską
Para F/A-18 przyleciała nad polskie wody terytorialne, gdzie w ramach NeptuneStrike 25-3 ćwiczono obronę przed dronami morskimi. Myśliwce symulowały wsparcie powietrzne i współpracowały z polskimi operatorami.
Warto dodać, że podczas tych ćwiczeń NATO jako cele wodne wykorzystano morskie bezzałogowce ET-1 od polskiej firmy MACK.
Amerykańskie Hornety przyleciały z pokładu atomowego lotniskowca USS Gerald H. Ford, największej tego typu jednostki na świecie i chluby marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Lotniskowiec pływał wtedy po Morzu Północnym, bazując przy wybrzeżach Norwegii.
USS Gerald H. Ford płynie obecnie po wodach wokół Europy w ramach rutynowych operacji 6. Floty Stanów Zjednoczonych. Obecnie zawinął do portu w Zatoce Palma na Majorce, gdzie pozostanie do 8 października. Lotniskowiec ma aż 337 metrów długości i jest de facto pływającym miastem, mogącym pomieścić do 4500 osób załogi.
F/A-18 Super Hornet. Podstawa potęgi marynarki USA
F/A-18 Super Hornet to myśliwiec, którego model wszedł do służby w 2001 roku. Obecnie to jedna z najważniejszych maszyn amerykańskiej marynarki wojennej. Służy zarówno do misji dominacji powietrznej, precyzyjnych ataków naziemnych, jak i bliskiego wsparcia. Samolot występuje w dwóch wersjach: E - jednomiejscowa i F - dwumiejscowa.
Załoga samolotu F/A-18 Super Hornet w wersji F składa się z pilota i siedzącego za nim oficera systemów uzbrojenia, który koordynuje często wszystkie fazy misji, oraz odpowiada za obsługę zarówno uzbrojenia, jak i środków obronnych samolotu. Koszt jednego F/A-18F Super Hornet wynosi ok. 67,4 mln dolarów.
Warto dodać, że Amerykanie na bazie F/A-18 stworzyli dedykowany samolot walki elektronicznej, E-18G Growler. Wyposażony w radar AESA APG-79 z pasywnym trybem wykrywania i aktywnym tłumieniem radarowym. Pozwala zarówno na skomplikowaną walkę elektroniczną, jak i wykonywanie operacji powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, wykrywając zagrożenie.
Parametry taktyczno-techniczne samolotu F/A-18E/F Super Hornet:
- Producent: Boeing
- Długość: 18,5 m
- Rozpiętość skrzydeł: 13,7 m
- Wysokość: 4,9 m
- Maksymalna masa startowa: 29932 kg
- Napęd: 2x silniki turboodrzutowe F414-GE-400
- Prędkość maksymalna: 2205 km\h
- Pułap: 15 km
- Uzbrojenie: Działko M61A1/A2 Vulcan 20 mm i 11 punktów podwieszenia arsenał w różnych konfiguracjach: pociski powietrze-powietrze (np. AIM 9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM), pociski powietrze-ziemia (np. AGM-84 Harpoon, AGM-158 JASSM) czy bomby (JDAM, Paveway)