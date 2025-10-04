Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znów w akcji - tym razem dzięki niemu odkryto fosfinę, cząsteczkę, która od dawna budzi kontrowersje, w atmosferze brązowego karła Wolf 1130C. O odkryciu poinformował Uniwersytet Kalifornijski w San Diego (USA).

Czym jest fosfina?

W atmosferach dużych gazowych planet, takich jak Jowisz czy Saturn, fosfina może tworzyć się w sposób naturalny, bez udziałów mikroorganizmów. Cząsteczka fosfiny zawiera atom fosforu i trzy atomy wodoru. Jest mocno toksycznym, wybuchowym gazem, wyjątkowym, ponieważ w typowych warunkach atmosferycznych jest cząsteczką niestabilną. Przykładowo na Ziemi wytwarzana jest jako produkt uboczny rozkładu materii organicznej na bagnach.

Na Wolf 1130C wartości fosfiny wydają się niewielkie w porównaniu z gazowymi olbrzymami, jednak wciąż jest to niespotykane zjawisko, patrząc na inne brązowe karły, które wykazują bardzo małą ilość fosforowodoru.

Fosfina w atmosferze karła Wolf 1130C

Brązowy karzeł Wolf 1130C krąży w układzie Wolf 1130ABC odległym od nas o 54 lata świetlne w kierunku konstelacji Łabędzia. Porusza się po szerokiej orbicie wokół ciasnego układu podwójnego gwiazd, z których jedna to chłodna czerwona gwiazda (Wolf 1130A), a drugą jest masywny biały karzeł (Wolf 1130B).

Potrójny układ gwiazd Wolf 1130 Meli thev, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Po wykryciu fosfiny w atmosferze obiektu Wolf 1130C naukowcy zastosowali technikę modelowania, zwaną wyszukiwaniem atmosferycznym (ang. atmospheric retrievals), aby ustalić jej obfitość.

- Technika ta wykorzystuje dane z Teleskopu Webba, aby określić, jak dużo każdego z rodzajów gazu powinno być w atmosferze. To jak inżynieria wsteczna smakowitego ciastka, gdy kucharz nie chce zdradzić przepisu - porównuje Eileen Gonzales z Uniwersytetu Stanowego San Francisco, współautorka pracy. Okazało się, że fosfina występuje w obfitości 100 części na miliard.

Jak fosfina mogła się tam znaleźć?

Odkrycie zrodziło pytanie, dlaczego nie znaleziono fosfiny w innych przypadkach? Jedną z hipotez, w jaki sposób Wolf 1130C mógł otrzymać niewielką dawkę fosfiny, jest jego relacja z towarzyszącym mu białym karłem, który może akreować (pobierać) materię na siebie i przy odpowiednich warunkach przejść reakcję termojądrową na swojej powierzchni, co obserwujemy jako tzw. wybuch gwiazdy nowej. Inne badania sugerują, że istotna część fosforu w Drodze Mlecznej mogła powstać właśnie w efekcie takich wydarzeń.

W przypadku gwiazdy Wolf 1130B nie obserwowaliśmy wybuchu nowej, ale system znamy dopiero od nieco ponad stu lat, więc może to po prostu pozostałość po dużo dawniejszym wybuchu.

Wyniki badania opublikowano w Science.

