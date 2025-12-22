Spis treści: Shiny loosejaw - głębinowa ryba z rodziny wężorowatych Piglet squid - głowonogi z kreskówkowym wyglądem Fingered goblet sponge - gąbki, które tętnią życiem Silky jelly - specjaliści od szybkich ucieczek

Mogłoby wydawać się nieprawdopodobne, że w ekstremalnych warunkach głęboko pod wodą może istnieć tak wiele różnych dziwacznych gatunków. Naukowcy odkrywają coraz to ciekawsze stworzenia, które żyją w oceanach i mają się całkiem dobrze.

Shiny loosejaw - głębinowa ryba z rodziny wężorowatych

Te występujące na całym świecie, poza Arktyką i Subantarktyką, ryby drapieżne pływają poniżej głębokości 500 metrów. Pod każdym okiem posiadają niezwykły organ, wytwarzający czerwone światło. Wykorzystują go jako gogle noktowizyjne do polowania na ofiary oraz jako sposób na odnalezienie innych osobników swojego gatunku.

- Arsenał specjalistycznych cech, które wykształciły się u tych ryb jako drapieżników głębinowych - ogromne pyski z zębami przypominającymi sztylety, rozciągliwe żołądki, wężowe, czarne ciała z organami wytwarzającymi światło oraz rozbudowane brody z tkanką bioluminescencyjną - sprawia, że są one okrutnymi i żarłocznymi drapieżnikami zasadzkowymi, stąd nazwa dragonfish - mówi naukowiec Dave Johnson.

Ryba z rodziny wężorowatych (Stomiidae). MBARI YouTube

Piglet squid - głowonogi z kreskówkowym wyglądem

Można je spotkać w głębokich wodach praktycznie wszystkich oceanów, choć żyją dość blisko powierzchni, na głębokości od 100 m do 200 m. Jedzą głównie ryby, krewetki i kalmary. Nad ich oczami można zobaczyć coś w rodzaju kręconych włosków, jednak są to ich macki. Niemal całkiem przezroczyste ciało pozwala na dojrzenie ciemnych narządów wewnętrznych w środku. Mają około 10 centymetrów długości.

Piglet squid MBARI YouTube

Fingered goblet sponge - gąbki, które tętnią życiem

Głęboko pod wodą życie wciąż się toczy. Na wybrzeżu Pacyfiku występuje jedna z największych gąbek, której ciało może osiągnąć wysokość nawet do dwóch metrów i rozciągnąć do takiej samej szerokości. Gąbki te są siedliskiem głębinowych społeczności, ponieważ udostępniają składniki odżywcze innym zwierzętom. Ich szkielet zbudowany jest z malutkich odłamków szkła krzemionkowego, które zrastają się ze sobą wraz ze wzrostem gąbki, tworząc sztywne połączenia między nimi.

Fingered goblet sponge MBARI YouTube

Silky jelly - specjaliści od szybkich ucieczek

Kiedy czyha zagrożenie na otwartej wodzie i nie ma się gdzie schować, liczy się instynkt i refleks. Pojawia się drapieżnik, więc meduza Colobonema sericeum wykorzystuje swoją szybkość i sztuczki, aby uniknąć śmierci. Osobniki tego gatunku występują na głębokości do 700 metrów w Oceanie Spokojnym, Indyjskim i Atlantyku. Ich czułki pokryte są komórkami parzydełkowymi, które nie tylko chwytają ofiarę, ale także odstraszają potencjalnych drapieżników. Nie potrafią one wytwarzać własnego światła, chociaż mają jaskrawoniebieski kolor, gdy się na nie świeci. Według obserwacji te czułka mogą odrastać.

Silky jelly MBARI YouTube

Głębiny wcale nie są martwą strefą Ziemi. Wręcz przeciwnie - to jeden z niepoznanych światów, w których życie aż tętni. Co roku poznajemy nowe gatunki, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Im lepszą technologią dysponujemy, tym więcej widzimy. Zaczynamy też zdawać sobie sprawę z tego, że skutki działania człowieka wpływają na te organizmy, chociaż nie widujemy ich na co dzień. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te stworzenia są częścią naszej planety.

