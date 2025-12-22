Jak wygląda świat pod powierzchnią oceanów? Najbardziej niezwykłe zwierzęta głębinowe

Julia Król

Głębokie oceany skrywają liczne niezwykłe gatunki, które nie tylko fascynują swoim wyglądem, ale także przystosowaniami do życia w ekstremalnych warunkach. Przyjrzyjmy się ciekawym odkryciom 2025 roku.

Ciemne, wąskie ciało ryby głębinowej z błyszczącym okiem po prawej stronie, na tle ciemnoniebieskiej wody; w lewym górnym rogu wstawka z czerwoną, przezroczystą formą przypominającą meduzę, z widocznymi świetlistymi elementami.
Shiny loosejaw oraz Bloody-belly comb jelly. Okazy te znaleziono na głębokości ponad 700 metrów.MBARIYouTube

Spis treści:

  1. Shiny loosejaw - głębinowa ryba z rodziny wężorowatych
  2. Piglet squid - głowonogi z kreskówkowym wyglądem
  3. Fingered goblet sponge - gąbki, które tętnią życiem
  4. Silky jelly - specjaliści od szybkich ucieczek

Mogłoby wydawać się nieprawdopodobne, że w ekstremalnych warunkach głęboko pod wodą może istnieć tak wiele różnych dziwacznych gatunków. Naukowcy odkrywają coraz to ciekawsze stworzenia, które żyją w oceanach i mają się całkiem dobrze.

Shiny loosejaw - głębinowa ryba z rodziny wężorowatych

Te występujące na całym świecie, poza Arktyką i Subantarktyką, ryby drapieżne pływają poniżej głębokości 500 metrów. Pod każdym okiem posiadają niezwykły organ, wytwarzający czerwone światło. Wykorzystują go jako gogle noktowizyjne do polowania na ofiary oraz jako sposób na odnalezienie innych osobników swojego gatunku.

- Arsenał specjalistycznych cech, które wykształciły się u tych ryb jako drapieżników głębinowych - ogromne pyski z zębami przypominającymi sztylety, rozciągliwe żołądki, wężowe, czarne ciała z organami wytwarzającymi światło oraz rozbudowane brody z tkanką bioluminescencyjną - sprawia, że są one okrutnymi i żarłocznymi drapieżnikami zasadzkowymi, stąd nazwa dragonfish - mówi naukowiec Dave Johnson.

Ciemny ryba głębinowa z widocznymi czerwonymi oczami dryfuje w otwartej, głębokiej wodzie, na tle niebieskiego oceanu z licznymi drobnymi cząstkami zawieszonymi w wodzie.
Ryba z rodziny wężorowatych (Stomiidae).MBARIYouTube

Piglet squid - głowonogi z kreskówkowym wyglądem

Można je spotkać w głębokich wodach praktycznie wszystkich oceanów, choć żyją dość blisko powierzchni, na głębokości od 100 m do 200 m. Jedzą głównie ryby, krewetki i kalmary. Nad ich oczami można zobaczyć coś w rodzaju kręconych włosków, jednak są to ich macki. Niemal całkiem przezroczyste ciało pozwala na dojrzenie ciemnych narządów wewnętrznych w środku. Mają około 10 centymetrów długości.

Meduza o przezroczystym ciele unosząca się w głębinach oceanu, wyraźnie widoczne prążkowane, czerwone elementy oraz delikatne wypustki.
Piglet squidMBARIYouTube

Fingered goblet sponge - gąbki, które tętnią życiem

Głęboko pod wodą życie wciąż się toczy. Na wybrzeżu Pacyfiku występuje jedna z największych gąbek, której ciało może osiągnąć wysokość nawet do dwóch metrów i rozciągnąć do takiej samej szerokości. Gąbki te są siedliskiem głębinowych społeczności, ponieważ udostępniają składniki odżywcze innym zwierzętom. Ich szkielet zbudowany jest z malutkich odłamków szkła krzemionkowego, które zrastają się ze sobą wraz ze wzrostem gąbki, tworząc sztywne połączenia między nimi.

Fingered goblet sponge
Fingered goblet spongeMBARIYouTube

Silky jelly - specjaliści od szybkich ucieczek

Kiedy czyha zagrożenie na otwartej wodzie i nie ma się gdzie schować, liczy się instynkt i refleks. Pojawia się drapieżnik, więc meduza Colobonema sericeum wykorzystuje swoją szybkość i sztuczki, aby uniknąć śmierci. Osobniki tego gatunku występują na głębokości do 700 metrów w Oceanie Spokojnym, Indyjskim i Atlantyku. Ich czułki pokryte są komórkami parzydełkowymi, które nie tylko chwytają ofiarę, ale także odstraszają potencjalnych drapieżników. Nie potrafią one wytwarzać własnego światła, chociaż mają jaskrawoniebieski kolor, gdy się na nie świeci. Według obserwacji te czułka mogą odrastać.

Dwie meduzy z długimi, przezroczystymi czułkami unoszą się w ciemnym, głębokim oceanie, delikatnie oświetlone, na tle rozproszonych drobinek. W lewym górnym rogu widoczne jest logo MBARI.
Silky jellyMBARIYouTube

Głębiny wcale nie są martwą strefą Ziemi. Wręcz przeciwnie - to jeden z niepoznanych światów, w których życie aż tętni. Co roku poznajemy nowe gatunki, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Im lepszą technologią dysponujemy, tym więcej widzimy. Zaczynamy też zdawać sobie sprawę z tego, że skutki działania człowieka wpływają na te organizmy, chociaż nie widujemy ich na co dzień. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te stworzenia są częścią naszej planety.

