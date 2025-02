Miejsce, gdzie panują jedne z najtrudniejszych warunków do życia na Ziemi

Rów Japoński to jedno z najgłębszych miejsc na Ziemi. Jego maksymalna głębokość sięga ok. 9000 metrów. Jest on położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego, na wschód od wybrzeży Japonii i wchodzi w skład ognistego pierścienia Pacyfiku. Ciągły ruch płyt w strefie subdukcji związanej z Rowem Japońskim jest jedną z głównych przyczyn tsunami i trzęsień ziemi w północnej Japonii.