Naukowcy natrafili też na kilkadziesiąt gatunków, które prawdopodobnie nie były znane nauce. A to tylko mały wycinek oceanu! "Po przeprowadzeniu rozległych badań spodziewamy się, że nasz zespół znalazł przynajmniej 60 gatunków nowych dla nauki i będzie pracował przez kilka następnych lat, aby to potwierdzić" chwali się dr Patricia Esquete z Uniwersytetu w Aveiro w Portugalii.

"Ta ekspedycja to kolejny przykład tego, jak ogromną wartość ma sprowadzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych i najnowocześniejszego sprzętu do mało znanych regionów naszego globalnego oceanu" - pisze w oświadczeniu dr Jyotika Virmani, dyrektorka wykonawcza Schmidt Ocean Institute.

"Różnorodność życia morskiego, pływającego z zadowoleniem w tym interesującym geologicznie ekosystemie, była piękna do oglądania - a to mocne przypomnienie, że to, co poza zasięgiem wzroku, może nie powinno być poza zasięgiem umysłu" - dodaje badaczka.