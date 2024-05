Spis treści: 01 Najdłuższy, czyli z północy na południe

02 Wszyscy byliśmy w błędzie

03 Czy Polska jest długa?

Najdłuższy, czyli z północy na południe

Z reguły do wielkości państw odnosimy się na podstawie powierzchni wyrażonej w kilometrach kwadratowych. To skuteczny sposób mierzenia tego, co jest większe lub mniejsze. Jest tak na całym świecie, dzięki czemu możemy przeglądać ranking największych i najmniejszych państw. Wiemy też, ile kilometrów kwadratowych ma Polska, nasi sąsiedzi i nie tylko.

Choć kraje nie mają ujednoliconych kształtów, to możemy spojrzeć na nie również przez inny pryzmat - choćby długości lub szerokości. Pierwszy aspekt, czyli długość, mierzona jest od północy w stronę południa, szerokość zaś bierze pod uwagę rozciąganie się kraju ze wschodu na zachód. W tej kategorii bezwzględnie wygrywa Rosja jako najszerszy kraj świata. A jakie państwo jest najdłuższe?

Reklama

Wszyscy byliśmy w błędzie

Na wstępie wspomniałem o Ameryce Południowej i to nie bez przyczyny. Poszukując najdłuższego państwa świata, wzrok należy skierować właśnie tam. Niektórzy z pewnością od razu pomyślą o Chile. Państwo jest zaskakująco wąskie, a przy tym niezwykle długie. Chile rozciąga się na długość aż 4270 kilometrów (z północy na południe). To ogromna długość, która stawia kraj w czołówce, jeżeli chodzi o ten parametr. Dla wielu to właśnie najdłuższy kraj świata, choć okazuje się, że pogląd ten jest niewłaściwy.

W rzeczywistości najdłuższym krajem świata jest Brazylia - a więc państwo znajdujące się na tym samym kontynencie. Różnica nie jest znacząca, ale występuje - długość Brazylii z północy na południe wynosi 4395 kilometrów.

Zdjęcie Chile i Brazylia / materiał zewnętrzny

Błędne uznawanie Chile za najdłuższy kraj świata to nic dziwnego, w końcu wielu z nas stwierdziłoby to po pierwszym rzucie okiem na mapę. Co jednak zabawne, podobny błąd został popełniony swego czasu w CIA Factbook. Okazuje się, że autorzy błędnie zaokrąglili szerokości geograficzne skrajnych punktów obydwu państw. Wyszło im, że Chile jest dłuższe, podczas gdy w rzeczywistości to Brazylia ma nieco więcej kiloemtrów.

Należy pamiętać, że długość w tym wypadku dotyczy tylko jednolitego terytorium, a pod uwagę nie są brane wyspy czy zamorskie terytoria. Łatwo się domyślić, że wówczas na pierwszych miejscach byłyby państwa posiadające choćby jedną małą wysepkę na końcu świata, jak np. Francja.

Czy Polska jest długa?

Człowiek aż chce się zapytać, czy w takim wypadku Polska jest długa. Otóż niekoniecznie - nasz kraj jest bardziej szerszy, aniżeli długi. Polska z północy na południe liczy sobie 649 kilometrów. Nieco więcej, bo 689 kilometrów ma ze wschodu na zachód. Można stwierdzić, że nasz kraj jest dość... kwadratowy.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!